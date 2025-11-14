El nuevo planeamiento urbanístico de Maria permite un 42% más de habitantes

El nuevo planeamiento urbanístico de Maria de la Salut fija un techo de población de 3.550 habitantes hasta el año 2040, lo que supondría unos 1.050 nuevos empadronados. Actualmente la localidad del Pla cuenta con unos 2.500 vecinos, por lo que el crecimiento sería del 42 por ciento en caso de alcanzar el techo contemplado en la nueva normativa. El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell, Fernando Rubio, ha entregado este viernes al alcalde de Maria de la Salut, Jaume Ferriol (PP), la documentación del nuevo planeamiento urbanístico de la localidad que deberá ser aprobado de forma inicial por parte del Ayuntamiento. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Maria ha sido elaborado por el Consell en el marco de la cooperación técnica para redactar nuevos planeamientos urbanísticos en los municipios de hasta 10.000 habitantes. Maria contaba con un planeamiento "obsoleto" aprobado hace 28 años.

«El objetivo es establecer un nuevo modelo de ordenación basado en el urbanismo sostenible, priorizando la consolidación de un núcleo urbano compacto y garantizando el mantenimiento de su carácter histórico», apunta la institución insular. El modelo propuesto «prioriza aquellas actuaciones que faciliten completar los huecos urbanos, la mejora de la accesibilidad, la dotación de aparcamientos y la construcción de vivienda protegida», añade el Consell. Entre los aspectos más destacados, figura que la nueva normativa permitirá edificar 85 casas en la zona de Es Clot d´en Maiol y que se destinará una parte del terreno edificable del municipio para construir viviendas públicas.

Según el Consell, «se calcula que el pueblo necesitará pasar de las 950 viviendas actuales a un total de 1.320 para satisfacer las previsiones de crecimiento de la población de los próximos 15 años». También cabe destacar que este documento supone aumentar las superficies de parques y jardines en el espacio urbano pasando de los 5.022 metros cuadrados actuales a los 21.865 que contempla el nuevo PGOU.

Por otra parte, el nuevo planeamiento prevé cinco nuevas zonas edificables residenciales, una zona turística y una industrial.

Asimismo, se incluyen tres nuevos sectores de suelo urbanizable de unos 53.141 metros cuadrados que servirán para «llenar los huecos urbanos que todavía existen y poner terrenos a disposición del Ayuntamiento para realizar infraestructuras y dar servicios públicos».

El área de Es Clot d'en Maiol a partir de ahora tendrá un uso residencial. «Se aprovechan los espacios libres en el suelo urbano para generar 85 viviendas nuevas y mejorar las infraestructuras de comunicación», subraya el Consell. También se destina una parte del terreno edificable del municipio a realizar viviendas públicas. «A pesar de esta ampliación de terreno urbano y urbanizable, el suelo rústico todavía representa el 97,70% del término municipal», destaca la institución.

En cuanto a terrenos destinados a equipamientos municipales, se da un uso dotacional al terreno situado cerca de la Rotonda Norte de Maria para dar más espacio a la piscina municipal. También se incorporan los terrenos de la escuela y la Unidad Básica de Salut como suelo urbano y se regulariza definitivamente el suelo industrial que no estaba reflejado en el planeamiento.