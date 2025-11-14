Asaja vincula la subida del precio de los huevos a la reducción de gallinas

La organización Asaja-Balears considera que el aumento del precio de los huevos responde a un "conjunto de factores" que afectan a todo el Estado, como son la reducción del censo de gallinas ponedoras, el aumento de la demanda de producto ecológico y campero, y el incremento general de los costes de producción.

Además, explica que en Balears, estos elementos "se ven amplificados por el sobrecoste insular, puesto que producir aquí es aproximadamente un 30% más caro que en la Península". Según Asaja, la dependencia estructural de producto exterior provoca que "cualquier tensión del mercado se traslade de forma inmediata al consumidor balear".

Según datos sectoriales, en los últimos cuatro años el precio del huevo en España ha subido entre un 45 y un 50%, y sólo en los últimos doce meses se ha incrementado un 17%, por encima de la media europea (10%). Actualmente, una docena de huevos tradicionales se sitúa en torno a los 3,30 euros, mientras que los huevos campesinos o ecológicos alcanzan los 4,50–5 euros, en torno a un 35% más caros, dado que "su coste de producción es notablemente superior".

Reducción del censo y cambio de hábitos: dos factores clave

El censo de gallinas ponedoras ha caído un 11% en un año en Balears: de 332.649 ejemplares en 2023 a 296.354 en 2024. A esta reducción de la oferta se le añade un aumento del consumo del 4% a nivel estatal, con un interés creciente por productos ecológicos y de proximidad, que son más costosos de producir, según explica Asaja.

En 2023 se produjeron en las Islas 7,7 millones de docenas de huevos, "una cifra notable pero insuficiente para compensar la reducción de ponedoras y la dependencia de la producción peninsular", apunta.

La incidencia de la gripe aviar

"Aunque la gripe aviar no ha afectado gravemente a las Islas hasta ahora, la detección de diferentes focos en el Estado y las nuevas medidas de bioseguridad adoptadas por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural pueden generar dificultades logísticas o ralentizaciones puntuales en la producción", explica la organización agraria.

Estas medidas, "necesarias para proteger la sanidad animal, implican restricciones a la cría al aire libre en varios municipios, controles más estrictos sobre la alimentación y el agua de las aves y limitaciones temporales en la participación en mercados, entre otros".

"Aunque no suponen un freno generalizado para el sector, sí pueden comportar adaptaciones costosas para aquellas explotaciones de carácter familiar o de autoconsumo, generando presión adicional sobre un mercado ya tensado", añade Asaja.

La organización recuerda que, "si la situación epidemiológica empeorara, los efectos sobre la producción podrían ser inmediatos y repercutir directamente en los precios, por lo que es esencial mantener la vigilancia y aplicar las medidas sanitarias con rigor".