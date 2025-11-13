El tren transporta a miles de pasajeros al Dijous Bo en uno de los días punta del año

Miles de personas usaron este jueves el tren para dirigirse a Inca y disfrutar del Dijous Bo sin los quebraderos de cabeza de usar el vehículo privado y encontrar un sitio para aparcar. Como es habitual, Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) vivió uno de los días de más actividad del año, que se saldó con algunas aglomeraciones de pasajeros en estaciones y vagones.

SFM programó 42 servicios especiales con motivo del Dijous Bo de Inca, que se sumaron a los trenes del horario habitual para facilitar un desplazamiento cómodo y seguro a todos aquellos que quisiesen asistir a la tradicional revetla de la capital del Raiguer.

El refuerzo incluyó trenes vespertinos y nocturnos que circularán entre Palma, Inca, Manacor y sa Pobla hasta la madrugada. Las salidas comenzaron a las 20.25 horas del miércoles y se prolongarán hasta las 5.00 horas del jueves, con servicios en ambos sentidos, según informó esta semana la Conselleria de Transportes.

Desde Palma hacia Inca hubo doce trenes especiales, con la primera salida a las 20.25 horas y la última a las 4.20 horas. En sentido contrario, los trayectos Inca-Palma comenzaron a las 21.03 horas hasta las 5.00 horas.

Desde Manacor, los trenes especiales hacia Inca circularon entre las 00.00 y las 3.45 horas, mientras que en sentido inverso, Inca-Manacor, lo hicieron entre las 0.40 y las 4.20 horas.