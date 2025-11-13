El sistema de recogida puerta a puerta de Marratxí amplía su implantación a Pòrtol, Son Caulelles y Pòrtol Nou

El Ayuntamiento de Marratxí pondrá en marcha el próximo lunes, 17 de noviembre, una nueva fase del sistema de recogida selectiva de residuos puerta a puerta, que se extenderá a los núcleos de Pòrtol, Son Caulelles y Pòrtol Nou. Con esta ampliación, el servicio alcanza más del 40 % del territorio residencial del municipio y beneficiará a un total de 7.232 viviendas, donde residen alrededor de 15.000 personas.

El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, ha subrayado que el sistema “responde a un compromiso claro con la sostenibilidad y con una gestión más eficiente de los residuos”. Según Llompart, “con cada nueva zona incorporada, Marratxí da un paso firme hacia un modelo más limpio, moderno y responsable. Gracias a la implicación de los vecinos, estamos consiguiendo que el reciclaje forme parte de nuestro día a día”.

Por su parte, el concejal de Marratxí 21, Juan Antonio Estarellas, ha explicado que esta tercera fase “culmina la primera etapa de implantación”, tras haber consolidado el sistema en Es Caülls, Es Figueral, Sa Vinya de Son Verí, Son Verí, Sant Marçal y Sa Cabaneta, donde ya funcionan más de 3.600 hogares.

“La semana pasada realizamos reuniones informativas en las que participaron alrededor de 1.100 vecinos, que pudieron conocer el funcionamiento del sistema y recoger su material. Esta semana visitaremos a las personas que no pudieron asistir para entregarles su kit completo y resolver cualquier duda”, ha detallado Estarellas. El concejal también ha recordado que los días 15 y 16 de noviembre se procederá a la retirada progresiva de los contenedores de las zonas afectadas, coincidiendo con el inicio del nuevo servicio.

El alcalde ha añadido: “Seguiremos ampliando el sistema de forma ordenada, garantizando la información y el acompañamiento a cada vecino. Marratxí demuestra que la colaboración ciudadana es clave para construir un municipio más verde y responsable”.