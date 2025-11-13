Productores avícolas de Mallorca, ante la crisis de la gripe aviar: “Ya teníamos muchos problemas y ahora esto”

El estallido de la crisis sanitaria de la gripe aviar supone un nuevo dolor de cabeza para un sector económico que pugna como puede por la rentabilidad. Durante una jornada técnica organizada este miércoles por la conselleria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, algunos de estos pequeños productores expresaron su inquietud por este problema añadido.

“Todo lo que sean problemas siempre nos preocupan. La ganadería tiene muchos problemas y todavía cuando se le añaden otros todavía es más complicado. Ya veremos qué pasa”, declaró Pere Obrador, que lleva una pequeña explotación de pollos en la finca de Can Frare, en Felanitx.

En declaraciones a los medios, Obrador apuntó que estaba a la espera de recibir más información técnica por parte de la Conselleria a fin de decidir cómo proceder en los próximos días.

Felanitx no es uno de los 14 municipios declarados como zonas críticas por el riesgo de gripe aviar. En esta situación sí se encuentran los municipios de Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Pollença y Alcúdia (zonas de especial riesgo), y Felanitx, Campos, Formentera, Ibiza, Sant Josep de Sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Maó, Es Mercadal y Ses Salines (zonas de especial vigilancia).

6.000 explotaciones avícolas

Actualmente, según desgranó la Conselleria en una nota de prensa, en Balears hay más de 6.000 explotaciones avícolas, pero 5.780 son de autoconsumo y 170 de reducida dimensión. En lo referente a explotaciones de producción y reproducción, hay 44 explotaciones registradas, de las cuales 28 tienen carácter comercial —con más de 1.500 gallinas adultas—.

De éstas, 11 se dedican a la producción y reproducción de carne y 17 a la producción de huevos, mientras que el resto, de menor tamaño, operan en el ámbito del autoconsumo o de la venta directa de proximidad.

Según informó el Govern, los datos de 2024 confirman una “ligera disminución” en el censo de gallinas ponedoras, que ha pasado de 332.649 cabezas a 296.354, un descenso del 11 % después de la fuerte recuperación registrada el año anterior.

En materia de sacrificio de aves, el volumen total de 2024 fue de 133.859 animales, un 3 % más que en 2023. Los pollos ‘broiler’ representan prácticamente toda la producción, con 131.495 cabezas, un incremento del 2 %, mientras que el sacrificio de gallinas se dispara —de 63 a 1.577 cabezas—, reflejando una renovación importante de los lotes de puesta.

También crecen ligeramente, de acuerdo a los datos ofrecidos por el Govern, las cifras de otras especies como las pintadas, con un aumento del 17 %.

En cuanto a la producción de huevos, Balears mantiene “un nivel alto”, con 7,8 millones de docenas producidas en 2024, un 1 % más que el año anterior, según expuso este departamento autonómico.

Los huevos de gallina en jaula continúan siendo mayoritarios, con 4,7 millones de docenas, mientras que los de gallina campera registran el crecimiento más destacado, con un incremento del 15 % hasta 1,8 millones de docenas.

En cambio, la producción de huevos ecológicos retrocede un 57 %, situándose en 135.000 docenas, y los de gallina en suelo descienden ligeramente (–1 %). “Los datos apuntan a una reorganización de los modelos productivos hacia sistemas intermedios —como la cría campera o en suelo— que responden mejor a la demanda local y a los requisitos de bienestar animal”, concluyó la Conselleria.

Costes de producción y rentabilidad del sector

La Conselleria ofreció también las conclusiones del estudio de cálculo de los costes de producción con datos reales sobre ingresos, gastos y márgenes de beneficio.

En el caso de la avicultura de carne, las explotaciones convencionales trabajan con una media de 1.600 pollos por lote y un peso medio de venta de 4,4 kilos por animal. Los ingresos por pollo se sitúan en 19,6 euros, con un coste de producción de 14,2 euros, lo que permite obtener un margen neto positivo de 4,08 euros por animal. "A pesar del aumento de los costes de piensos y energía, estas explotaciones mantienen una rentabilidad ajustada pero estable", señalaron desde la Conselleria.

Las explotaciones ecológicas, en cambio, trabajan con 1.950 pollos por lote, pero con un peso final inferior, de 2,68 kilos. Los ingresos medios por animal alcanzan los 28,8 euros, mientras que el coste de producción asciende a 29,9 euros, lo que supone pérdidas medias de 1,12 euros por pollo.