El Museo del Ferrocarril de Mallorca llena en su primer día abierto al público

El Museo del Ferrocarril de Mallorca, inaugurado este lunes en Son Carrió, ha registrado un lleno en su primer día abierto al público y tiene ya todas las reservas completas hasta este domingo, con un total de 1.253 visitantes previstos.

El museo es una iniciativa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), la Fundación Ferrocaib y el Ayuntamiento de Sant Llorenç, y fue inaugurado este lunes por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en un acto institucional. El espacio abrió sus puertas al público el miércoles.

El museo abre de miércoles a domingo, de 10.00 a 17.00 horas, durante la temporada de invierno, y la entrada es gratuita durante la primera semana. Para acceder, es necesario realizar reserva previa. El aforo diario máximo es de 350 personas, con visitas en turnos de 50, dado que se trata de una experiencia inmersiva.

Con motivo de su inauguración, este sábado 15 de noviembre el museo acogerá una fiesta popular con actividades infantiles, talleres, actuaciones musicales y castillos inflables, además de la puesta en marcha de una máquina de vapor.

El Museo del Ferrocarril de Mallorca combina proyecciones de gran formato, hologramas, música envolvente, mapeos digitales y efectos sensoriales, con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva sobre el pasado ferroviario de la isla.

La gestión del centro está a cargo de 3 Salut Mental, integrada por las entidades Estel de Llevant, Fundació Es Garrover y Asociación Girasol, con una trayectoria de más de treinta años en la atención a personas con problemas de salud mental y sus familias.

El proyecto ha supuesto una inversión de 3,7 millones de euros, financiada con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.