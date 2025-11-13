Gripe aviar | En el mercado de Sineu reina la calma: El vendedor Rafel Oliver: “La situación está controlada”

En el mercado de Sineu se respira normalidad: ni vendedores ni compradores mostraron ayer preocupación por la gripe aviar pese a las medidas de precaución activadas por el Govern desde el lunes y la situación crítica que se vive en España. “No pas gens de pena”, admitió Toni Llull de Muro que acudió a Sineu a fer dimecres y a visitar el puesto de Rafel Oliver de Pòrtol para comprar una paloma. El vendedor explicó que no ha tuvo ningún problema para acudir al dimecres (nombre como se conoce el mercado sineuer) ya que ni Sineu ni Pòrtol, donde tiene las aves, son zona de riesgo. “Las medidas aplicadas desde este lunes por el Govern solo afectan a municipios cercanos a zonas húmedas, en mi caso he perdido dos mercados, Felanitx y Campos. Ahora solo podré vender en Sineu y Llucmajor”, desgranó Rafel Oliver mientras atendía a una madre y a una hija que se llevaban un pollito para su corral.

En la muestra de aves de corral del Dijous Bo de Inca también reina la tranquilidad. / R.F.

“La gente no se lo ha tomado mal”, confesó Rafel Oliver en referencia a las noticias sobre la gripe aviar. De hecho, admitió, “realmente es muy difícil que el virus afecte a la gente. El más expuesto soy yo porque estoy con los animales pero no le tengo mucho miedo. Es muy difícil que pase a los humanos o, al menos, esto es lo que dicen los expertos”. “El domingo acudí al mercado de Felanitx y las ventas fueron más o menos bien. Este dimecres tampoco ha ido mal”, contó. “Hace 20 años hubo mucha gripe aviar. Fue en 2005. Lo cerraron todo y recuerdo que nos costó mucho esfuerzo volver a arrancar. Ahora parece que la situación está controlada”, relató sin mucha preocupación. “Ya he cumplido los 65 años y lo hago por gusto”, justificó mientras despachaba a otra pareja de personas mayores que aunque prefirieron mantenerse en el anonimato explicaron que acudieron al mercado de Sineu en busca de dos gallinas ponedoras. No se mostraron preocupados por el tema del virus Influenza. “Tenemos un gallinero donde las gallinas están resguardadas de las aves silvestres y tienen espacio suficiente para correr. Solo nos llevamos dos gallinas para tener huevos para comer”, detalló la señora mientras Rafel colocaba las dos aves en una caja que entregó a su marido. “Está todo controlado”, aseguraron.

En el mercado de Sineu, los visitantes también pudieron contemplar la muestra de aves que exhibe Miquel Domenge. “No hay problema en exponer”, sentenció este vendedor procedente de Pina. “Con la entrada en vigor de las medidas decretadas por el Govern, hablé con el veterinario del mercado de Sineu y me dijo que no había ningún problema porque no estamos en zona de riesgo. Eso sí debemos tomar medidas de seguridad como ir, tras el mercado, a desinfectar el vehículo donde hemos transportado las aves. Además, cuando llegué al mercado desinfecté las jaulas antes de instalar los animales”, puntualizó Miquel Domenge que dejó claro que “de moment, no pas gens de pena”. “No se me mueren los animales”. Preguntado sobre el peligro de las aves migratorias, también se mostró tranquilo porque en la zona donde tiene a sus animales este tipo de aves no sobrevuelan.

Mientras los visitantes del mercado de Sineu paseaban por la muestra avícola, Miquel Domenge se encargaba de retirar de la jaula unas gallinas reservadas. “La gente acude a ver la exhibición de aves y a comprar pero en pequeña cantidad, se llevan una o dos gallinas. El precio ronda los 12 y 15 euros. No ha variado, hace muchos meses que las tengo al mismo precio pero no me dedico a la producción de huevos. Es una afición que cogí cuando me jubilé”, explicó.

En el Dimecres Bo también reinaba la tranquilidad en la muestra de aves de corral. / R.F.

Dimecres Bo

Por su parte, Inca vive sus días de la gran feria de Mallorca y en la Plaça del Bestiar se puede visitar la muestra ganadera. Allí los primeros visitantes, aquellos que prefieren disfrutar de la muestra el miércoles por la mañana sin la multitud de la tarde del Dimecres Bo o del Dijous Bo, paseaban entre porcs negres, caballos, patos, palomas y todo tipo de aves sin pasar ninguna pena por la gripe aviar ya que Inca tampoco es zona de riesgo. Entre estos primeros visitantes, se encontraban los alumnos de las escuelas de Inca que disfrutaron de su primer paseo por la feria.