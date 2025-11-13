Dijous Bo 2025 | Pep Martorell del Rancho Grande gana el premio especial del Concurso Morfológic del Porc Negre: “Compensa todo el trabajo que hacemos durante el año”

Uno de los momentos más especiales del Dijous Bo es la entrega de premios del XXXII Concurs Morfològic del Porc Negre Mallorquí, un certamen que pone en valor el trabajo, la dedicación y el amor de los ganaderos que mantienen viva esta raza autóctona, símbolo de la tradición y la identidad de Mallorca.

La explotación Tagamanent ha conquistado dos primeros premios. En la caterogía de Porcastres ha recogido el premio Miquel Company mientras que su hijo Pere Antoni se ha llevado la distinción en la categoría de truges. Maties Ramis de Son Creixell se ha llevado el galardón en la categoría de Verro y la distinción a la mejor presentación mientras que Miquel Nadal de la finca Corbera ha recogido el primer premio en la categoría de verretell. El premio especial ha sido para Pep Martorell del Rancho Grande de Son Serra de Marina.

La emoción ha estado muy presente en el reconocimiento a Maties Ramis, de Son Creixell, quien se llevó dos de los principales galardones. Para su familia, el Dijous Bo tiene un significado profundamente personal. Ha recogido el premio su ahijada, la pequeña Júlia. Su madre, Marga Munar, se emociona al ser preguntada por el significado de este concurso. “Mi suegro siempre venía a la feria, era su fira. Tal día como hoy, hace diecisiete años, lo enterramos el día del Dijous Bo, y para nosotros cada año es como rendirle un homenaje familiar”, explica.

Pep Martorell, con el Premio Especial en sus manos, ha destacado la importancia de este reconocimiento: “Compensa todo el trabajo que hacemos durante el año. El concurso del Dijous Bo es el más especial de todos, porque es la feria de las ferias, y el porc negre siempre tiene una presencia muy fuerte”. Martorell ha recordado que hace cuarenta años la raza del cerdo negro mallorquín estuvo a punto de desaparecer: “Ahora hay unas 1.200 cerdas reproductoras. La generación anterior logró mantenerla viva, y nosotros seguimos su ejemplo”.

También Miquel Company, premiado en la categoría de Porcastres, ha subrayado el valor de este certamen: “Es el único concurso de cerdo negro, y llevamos tantos años participando que cuesta no hacerlo. A pesar de las dificultades para llenar los corrales, algunos jóvenes están tomando el relevo".

Esfuerzo

El concurso no solo premia la calidad morfológica de los animales, sino que también reconoce el esfuerzo de las familias ganaderas que, generación tras generación, han contribuido a preservar una parte esencial del patrimonio rural de Mallorca. Así lo ha expresado el hijo de Miquel, Pere Antoni Company: “El premio es un reconocimiento al trabajo que han hecho mi padre, mi abuelo y los trabajadores de la empresa. Es un trabajo sacrificado, pero tiene su recompensa”. En días como este, el reconocimiento llega con la fuerza de una tradición que sigue viva.

El acto ha estado conducido por los alumnos del ciclo de Asistencia a la Dirección del CIFP Pau Casesnoves, que han aportado juventud y entusiasmo a una ceremonia cargada de emoción y reconocimiento.