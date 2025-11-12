Descubre cómo votar al pueblo de Sant Llorenç en el concurso de Ferrero Rocher

La duodécima edición de “Juntos Brillamos Más”, la popular iniciativa de Ferrero Rocher, está batiendo récords de participación. En solo nueve días desde su lanzamiento, la campaña de 2025 ya ha superado los 200.000 participantes, lo que representa más del 40% del total de votos registrados durante toda la edición anterior.

En esta ocasión, 17 pueblos, uno por cada comunidad autónoma, compiten por convertirse en el escenario más brillante de la Navidad. Entre ellos se encuentra Sant Llorenç, que representa a las Baleares y aspira a llegar a la gran final de esta cita tan esperada.

Cómo votar por Sant Llorenç

El proceso para apoyar a Sant Llorenç es muy sencillo:

Entra en la página oficial de Ferrero Rocher – Juntos Brillamos Más. Haz clic en “Participa” y, a continuación, en “Vota”. Se abrirá un breve formulario, donde deberás: Seleccionar Sant Llorenç como tu pueblo favorito. Introducir tu nombre completo y correo electrónico.

Pueden votar todas las personas mayores de 18 años residentes en España, y la votación permanecerá abierta hasta el 14 de diciembre.

Con una participación ciudadana sin precedentes y una competencia muy ajustada entre los pueblos, cada voto cuenta para que Sant Llorenç siga brillando y logre pasar a la siguiente fase de esta edición histórica.

La lista de los pueblos participantes

Además de Sant Llorenç, estos son todos los pueblos que participan en el concurso: uno Cudillero, San Vicente de la Barquera, Medina de Pomar, Balmaseda, Santo Domingo de la Calzada, Viana, Graus, Altafulla, Torrelaguna, A Guarda, Consuegra, Fuente del Maestre, Albaida, Bullas, Cómpeta y Tejeda.