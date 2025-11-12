Los trenes de Mallorca modificarán sus horarios para mejorar su puntualidad

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha previsto una revisión y actualización de los horarios que se aplicará a partir del próximo 17 de noviembre con el objetivo de ajustarlos a las condiciones de servicio actuales y mejorar la puntualidad, la fiabilidad y la calidad global del transporte público en tren y metro. El Consorcio de Transportes de Mallorca adaptará a partir del próximo lunes los horarios de los autobuses lanzadora del TIB a los horarios de tren para optimizar los transbordos.

Así, el bus lanzadora que conecta la estaciones de tren de Marratxí, Consell-Alaró, Inca, Constància-Hospital de Inca y Sineu continuará adaptado a las frecuencias de tren. La decisión de SFM responde a un análisis técnico realizado por el departamento de Explotación, con participación de los jefes de maquinistas e inspectores de operaciones, que muestra que los horarios actuales, diseñados el bajo condiciones diferentes, no reflejan la realidad actual.

Los ajustes se basan en datos de tiempos reales registrados los últimos seis meses, teniendo en cuenta factores como las obras en curso, la mayor ocupación de trenes, los cruces en tramos de vía única, las limitaciones temporales de velocidad por mantenimiento o seguridad y el incremento de los tiempos de parada en determinadas estaciones debido al aumento de la demanda. El nuevo cuadro horario busca mejorar la puntualidad y ofrecer un margen de explotación más realista para los equipos de conducción, talleres y planificación que, en definitiva, derive en una mayor fiabilidad para el usuario.

MAYOR FIABILIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO

SFM ha trasladado la propuesta a las organizaciones representativas, con las que mantiene una colaboración abierta y constructiva y ha agradecido el esfuerzo y la profesionalidad. Esta medida pretende mejorar la fiabilidad y la calidad del servicio. El ajuste horario se enmarca en el plan global de mejora continua del servicio que incluye actuaciones de modernización de infraestructuras, señalización y seguridad ferroviaria, con la implantación progresiva del sistema ERTMS.

Respecto a la red de autobuses TIB, las líneas que se adaptan a los nuevos horarios de tren son la 341 Pòrtol-Son Llàtzer-FAN, que conecta con la estación de tren de Marratxí, así como las líneas 331 Alaró-Orient y 342 Alaró-Estación-Consell, que conectan con la estación Consell-Alaró, también la línea 313 Selva-Inca, que lleva a la estación de Inca. Afecta a otras como la 316 Son Serra-Inca, que conecta con la estación Constància-Hospital de Inca y las líneas 441 Ariany-Maria-Sineu y 442 Sant Joan,con la estación de Sineu.