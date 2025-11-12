Los propios trabajadores destaparon el descuadre en las nóminas del Ayuntamiento de Deià

Los propios empleados del Ayuntamiento de Deià fueron quienes detectaron las presuntas irregularidades económicas que han llevado al consistorio a presentar una demanda judicial contra el antiguo secretario municipal, al que se acusa de haberse adjudicado presuntamente sobresueldos de forma indebida.

Según fuentes municipales, las anomalías se produjeron poco después de que el pleno aprobara una regularización de los salarios del personal municipal, un acuerdo adoptado durante el mandato de Lluís Apesteguia.

El entonces secretario fue el encargado de trasladar la resolución a la gestoría que se ocupaba de la tramitación de las nóminas, con el objetivo de aplicar los cambios salariales aprobados por el pleno a toda la plantilla.

Sin embargo, esos ajustes, que debían traducirse en una mejora retributiva para los funcionarios, no se materializaron. Al contrario, ya que supuestamente algunos trabajadores llegaron incluso a percibir un salario inferior al que cobraban hasta entonces, lo que despertó las primeras sospechas.

A raíz de ello se inició una revisión interna que permitió descubrir que el secretario se habría asignado un incremento salarial personal, motivo por el cual ahora deberá responder ante los tribunales.

Más de 12.000 euros

El Ayuntamiento le reclama la devolución de más de 12.000 euros por el supuesto cobro indebido de retribuciones que no le correspondían. Según la información recabada hasta el momento, el presunto incremento que el secretario se habría autoaplicado se compensó restándolo de las subidas salariales que debían recibir otros empleados, un hecho que habría pasado desapercibido inicialmente porque el importe global de la masa salarial no se modificó.

Por otra parte, la actual secretaria municipal ha negado que su labor consista en revisar los expedientes tramitados por su predecesor. En declaraciones a este diario, explicó que su cometido se limita a dar continuidad a los procedimientos administrativos que aún están abiertos, y no a fiscalizar la gestión del anterior responsable.