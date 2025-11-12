Esta es la previsión del tiempo para el Dimecres y el Dijous Bo de Inca
La gran feria de Mallorca llega con buenas previsiones meteorológicas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un tiempo estable en Inca durante el Dimecres Bo y el Dijous Bo.
Los dos días más festivos de Inca serán soleados y sin lluvia.
Según los datos de la Aemet la probabilidad de precipitaciones es del 0 % tanto el miércoles 12 como el jueves 13 de noviembre, con temperaturas máximas de hasta 25 °C y mínimas en torno a los 9-11 °C.
Un tiempo perfecto para los que quieran disfrutar de las actividades de la gran feria de Mallorca en todo su esplendor, pasear por las calles llenas de ambiente y participar en los actos de la semana grande de Inca.
Lluvias a partir del viernes
A partir del viernes llegará a Mallorca un pequeño frente asociado a la borrasca Claudia, que durante la semana ha afectado Canarias y el oeste peninsular, y que podría provocar lluvias débiles y ocasionales.
