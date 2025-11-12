Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la previsión del tiempo para el Dimecres y el Dijous Bo de Inca

La gran feria de Mallorca llega con buenas previsiones meteorológicas

El Dijous Bo, la feria más grande de Mallorca

El Dijous Bo, la feria más grande de Mallorca / Manu Mielniezuk

Duna Márquez

Palma

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un tiempo estable en Inca durante el Dimecres Bo y el Dijous Bo.

Los dos días más festivos de Inca serán soleados y sin lluvia.

Según los datos de la Aemet la probabilidad de precipitaciones es del 0 % tanto el miércoles 12 como el jueves 13 de noviembre, con temperaturas máximas de hasta 25 °C y mínimas en torno a los 9-11 °C.

Un tiempo perfecto para los que quieran disfrutar de las actividades de la gran feria de Mallorca en todo su esplendor, pasear por las calles llenas de ambiente y participar en los actos de la semana grande de Inca.

Lluvias a partir del viernes

A partir del viernes llegará a Mallorca un pequeño frente asociado a la borrasca Claudia, que durante la semana ha afectado Canarias y el oeste peninsular, y que podría provocar lluvias débiles y ocasionales.

