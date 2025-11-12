Precintan un edificio en pleno centro de Manacor por problemas de seguridad

El Ayuntamiento de Manacor ha tenido que actuar, este miércoles por la mañana, para precintar un edificio de dos plantas situado en la histórica calle del Pou Fondo, en la zona centro de la ciudad. Técnicos municipales, agentes de la Policía Local y una pequeña dotación de bomberos hicieron ayer acto de presencia en el número 17, una vivienda que hasta hace unos años alojaba en la planta baja unas oficinas de atención a la ciudadanía del Govern.

Según ha explicado el técnico responsable de la apertura de expedientes urbanísticos del Ayuntamiento manacorí, Joan Cortès, el inmueble ya tenía una comunicación y una orden de ejecución previa, correspondiente al año 2024, a raíz del derrube del techo de la primera planta. En ese primer expediente se requería a la propiedad que, en un máximo de tres días, nombrase un técnico responsable y se pusiese en contacto con Urbanismo y Patrimonio municipal, para coordinar las obras. Cosa que no se produjo.

La falta de seguridad detectada en la estructura obligaba a la colocación de una andamio en toda la fachada que evitara la caída de tejas o del canalón de aguas hacia la vía pública, en este caso la calle del Pou Fondo, cercana al cruce con la calle del Centre. Además de una cubierta provisional de vigas de madera en la parte del techo inclinado afectado por el derrumbe.

Se da la circunstancia, sin embargo, que estas medidas urgentes no llegaron a ser notificadas por el técnico jurista a la propiedad, por lo que ahora, un año después, se ha vuelto a activar el expediente de actuación, con una primera medida municipal, que ha sido la colocación de un precinto en el portal principal de entrada al edificio.

Todo esto encaminado, obviamente, a la consolidación de la estructura para frenar un posible derrumbamiento de todo el inmueble, hasta hace poco habitado. La propiedad tendrá ahora tres días para contratar un técnico responsable y un máximo de dos meses para presentar y registrar un proyecto en el departamento de Urbanismo.

Patrimonio

Otro de los factores que preocupa al Ayuntamiento de Manacor es el hecho de que el inmueble está catalogado. Como recuerda la responsable de Patrimonio local, Magdalena Salas, su situación en el casco histórico de la ciudad, catalogado como zona BIC (Bien de Interés Cultural), hace que deba tener una atención especial.