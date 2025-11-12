Pollença alega contra la planta de baterías de litio: «Es incompatible con el suelo rústico»

El Ayuntamiento de Pollença ha enviado alegaciones contra la construcción de una planta de baterías de litio en una parcela rústica, un proyecto que ha generado una gran controversia en el municipio hasta el punto de que se han recogido más de 8.000 firmas ciudadanas en contra en pocos días. Además del Ayuntamiento, entidades ecologistas como GOB o Arrels Marines también han alegado contra la planta, así como numerosos vecinos y vecinas a título particular.

En las alegaciones firmadas por el alcalde Martí March en nombre del Ayuntamiento de Pollença, remitidas a la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, la corporación rechaza el proyecto, con un presupuesto de casi 6 millones de euros, al entender que es «incompatible» con el suelo rústico común de la parcela donde se proyecta la instalación, que además está afectada por un área de prevención de riesgos de inundación.

Además, a un nivel más técnico, el Consistorio alega que el anuncio del trámite de información pública «está viciado de nulidad de pleno derecho» porque «no hace ninguna referencia a la norma que será de aplicación en la solicitud» y, por otra parte, «prescinde del procedimiento legalmente establecido para los proyectos de interés industrial estratégico y aplica el procedimiento regulado para las declaraciones de interés autonómico energético», lo que provoca una «grave indefensión» a los interesados.

El alcalde de Pollença, Martí March (en el centro), presente en la pasada concentración. / DM

El escrito de alegaciones destaca que el informe elaborado por el ingeniero municipal subraya que este tipo de proyectos «únicamente pueden ubicarse en suelo urbano o urbanizable» y que solo «excepcionalmente» pueden implantarse en suelo rústico si se trata de proyectos de implantación de energías renovables. El Ayuntamiento considera que la planta de baterías de litio no responde a esta definición porque «no está relacionada con ninguna planta o elemento relacionado con energías renovables». También recuerda que entre las alternativas propuestas por la promotora no figura ninguna parcela del polígono industrial, lo que resultaría la «alternativa más favorable», según la institución municipal.

Por otra parte, también se censura el «impacto en el paisaje, el medio y la población humana» de la planta de baterías, que podría provocar «fugas de sustancias tóxicas, alteración del ecosistema local y la contaminación de los recursos hídricos». El Ayuntamiento echa en falta un estudio «detallado» de contaminación acústica y subraya los «riesgos graves de incendios y contaminación» que genera este proyecto, ubicado en una zona en la que hay viviendas cercanas.

Declaración institucional

Por otra parte, el Ayuntamiento ‘pollencí’ ha hecho pública una declaración política de rechazo a la planta de baterías de litio, firmada por los grupos PSOE, Més per Pollença, PP y Unió Mollera Pollencina. En el escrito manifiestan su posicionamiento en contra del proyecto por su elevado impacto territorial, cuya construcción «requeriría de una planificación territorial» más amplia para definir las condiciones de ubicación de este tipo de proyectos energéticos. También denuncia que no se ha tenido en cuenta al Ayuntamiento ‘pollencí’ «en ningún momento» ni por parte del Govern ni de la promotora, la empresa Atlantica, a pesar de que «afecta de forma clara y manifiesta a nuestro municipio», y que no se han tenido en cuenta las competencias municipales desde la perspectiva de la ordenación territorial.

La corporación expresa su «preocupación real» por los riesgos que plantea este tipos de planta de almacenamiento de baterías de litio tanto para el territorio como para la salud y también manifiesta su inquietud por las consecuencias de este proyecto sobre la economía de la zona si se producen incendios o episodios de contaminación. Por último, expresa su apoyo a los ciudadanos y a las entidades que se han movilizado para defender sus intereses y el bien común del municipio.

Por su parte, el principal grupo de la oposición, Tots per Pollença-El Pi, no ha firmado la declaración institucional y este miércoles ha criticado que el equipo de gobierno haya «rechazado» todas sus propuestas para «mejorar las alegaciones» del Ayuntamiento.

Este grupo municipal quiere dejar claro que está «totalmente en contra» del proyecto tanto por su ubicación en suelo rústico como por los riesgos ambientales, territoriales, económicos y para la salud que podría comportar, aunque critica que sus propuestas no se han tenido en cuenta. A su entender, las modificaciones que había instado a incluir pretendían «fortalecer jurídicamente las alegaciones» y «eliminar referencias innecesarias», así como «construir un documento blindado, sólido y defendible» a favor de los intereses de Pollença.