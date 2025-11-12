Las medidas contra la gripe aviar en Baleares, paso a paso

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha reforzado las medidas de protección frente a la gripe aviar en Baleares después que el Ministerio haya aplicado desde este lunes medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación del virus recogidas en la Orden ministerial de 2006. Esta norma prohíbe, con carácter general, la cría de aves de corral al aire libre en los municipios de riesgo y vigilancia. No obstante, en Baleares se permite la cría exterior siempre que se cumplan determinadas condiciones.

¿En qué municipios de Baleares se aplican las medidas?

Santa Margalida, Muro, sa Pobla, Pollença y Alcúdia son zonas de especial riesgo mientras que Felanitx, Campos, Formentera, Eivissa, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Maó, es Mercadal y ses Salines se consideran zonas de especial vigilancia.

¿Qué ocurre en estos municipios?

Quedan prohibidos los mercados de este tipo que se celebran en zonas de especial riesgo y en zonas de especial vigilancia cuando se concentren aves procedentes de más de una explotación o de municipios diferentes tanto si son aves de corral como si son aves cautivas.

También quedan prohibidos los certámenes ganaderos en las zonas de especial riesgo y de vigilancia. En el resto de municipios, se podrá solicitar una autorización, en la que se deberá incluir todos los datos previstos en la resolución de la Conselleria sobre las medidas relativas a la prevención de la Influenza aviaria en Balears, es decir, especies participantes, número de aves, procedencia, separación entre especies, duración y medidas preventivas (local cerrado, carpa…).

En Baleares se permite la cría exterior. ¿Qué condiciones se deben cumplir?

La Orden ministerial APA/2442/2006 prohíbe, con carácter general, la cría de aves de corral al aire libre en estos municipios. Aun así, y dadas las características de las explotaciones de autoconsumo en Baleares, se permite la cría exterior siempre que se cumplan las siguientes condiciones: la comida y la bebida deben proporcionarse en interiores o espacios protegidos, sin contacto con aves silvestres; los depósitos exteriores de agua deben estar protegidos del contacto con aves silvestres; y el agua procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres debe tratarse para inactivar posibles virus.

¿Cómo se determina la zona de riesgo?

En en caso de la Influenza las especies más sensibles son las anátidas, es decir, patos, ocas y gansos. Estos animales normalmente están en zonas húmedas, por eso, en Mallorca las zonas de especial riesgo son aquellos municipios que están cerca de zonas húmedas, por ejemplo, Pollença, Alcúdia, sa Pobla y Muro que son los pueblos que rodean s’Albufera. También se incluye Santa Margalida. Después hay otra zona de vigilancia específica que es la de Campos con ses Salines donde también hay agua estancada y, por cercanía, también se incluye Felanitx. No obstante, el riesgo sigue siendo bajo, ya que la mayoría de las granjas avícolas de la isla no se encuentran en áreas de alto riesgo.

¿Afectan las medidas al mercado de Sineu o el Dijous Bo?

No, porque estos dos municipios no están incluidos en la zona de especial riesgo o en la zona de vigilancia específica. Inca levanta este miércoles el telón de su fira de les fires de Mallorca con el Dimecres Bo y el Dijous Bo. En la Plaça del Bestiar habrá una muestra de aves de corral de razas autóctonas y otras razas internacionales, a cargo de ACAIB (Associació de Colombicultura i Avicultura de les Illes Balears). Desde el Ayuntamiento han explicado que no han tenido que tomar ninguna medida especifica con motivo de la situación crítica que vive la península por la gripe aviar. Por su parte, el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet, ha asegurado que el mercado del Dimecres tampoco se verá afectado porque no es uno de los municipios afectados. Además los dos placers que llevan aves al mercado de Sineu tampoco proceden de pueblos en zonas de riesgo o especial vigilancia. Por ello, ni el destino ni la procedencia de las aves son municipios afectados podrá haber presencia de aves en el mercado semanal. El alcalde ha concretado que el veterinario que tiene el mercado sineuer ya se ha puesto en contacto con ellos y ha especificado que lo único que deberán hacer es reforzar las medidas de desinfección de los vehículos.