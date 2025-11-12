Manacor invertirá 1,7 millones en acabar con las inundaciones evitables en Portocristo

Las últimas lluvias que afectaron el pasado mes de octubre la zona norte de Portocristo y que volvieron a dejar escenas de calles, locales y viviendas inundadas en toda la zona cercana a la salida hacia Son Servera, han acelerado de manera urgente los planes que tenía el ayuntamiento de Manacor para presentar un proyecto destinado a evitar, a partir de ahora, los problemas recurrentes cada vez que hay un episodio de lluvias intensas.

De esta manera, la concejala responsable de la zona costera, Antònia Llodrà (AIPC), ha informado que, tras una revisión de precios del proyecto que el consistorio tenía preparado (pero que hasta las protestas vecinales y mediaticas no se había considerado una prioridad), “el pasado viernes a última hora, se validó un presupuesto de salida de 1,7 millones de euros”.

Este lunes por la mañana, el departamento municipal de Urbanismo ya había activado todo el protocolo administrativo para que “el proyecto pueda ser licitado antes de que acabe el año”, ha especificado Llodrà. Una vez se adjudiquen los trabajos a una empresa y después del replanteo necesario, las obras podrían comenzar durante 2026.

El pasado 11 de octubre una decena de plantas bajas y diversos locales comerciales del calle de Son Servera de Portocristo volvieron a sufrir inundaciones como consecuencia de la dana que descargó durante todo el día y que, según algunas estaciones locales, llegó a acumular hasta 107 litros por metro cuadrado. La falta de alcantarillado convencional y la poca efectividad de los desagües de las calles adyacentes provocaron, por enésima vez, que el sistema no diese abasto. Lo que conllevó que en varias calles se alcanzaran más de 40 centímetros de agua.

Recurrente

Uno de los afectados fue el bar Manhattan. “Cada vez que llueve un poco fuerte, tenemos el mismo problema, este barrio está muy mal”, explicaba su propietario José Díaz, que tuvo que desconectar la nevera y la máquina de cerveza y poner mesas y sillas a salvo. Fuera, en la terraza, la tarima de madera flotaba mientras todo el local se llenaba de agua. Lo mismo que un gimnasio cercano y diversas viviendas particulares.

“Cada vez que llueve un poco fuerte, tenemos el mismo problema, este barrio está muy mal”, explicaba el propietario del bar Manhattan, José Díaz / DM

“Esto nos pasa cuatro o cinco veces al año”, contaba un vecino, “y el Ayuntamiento no hace nada para solucionarlo”.

La dana afectó de forma especial a zona costera del municipio ‘manacorí’. Durante esos días se detectaron también varias anomalías en las playas. En s’Illot, se había dañado el acceso al hotel Colombo y la pasarela del Riuet tuvo que cerrarse por motivos de seguridad. En Portocristo, la pasarela de la playa fue arrancada por la fuerza del mar.

Asimismo, en Cala Anguila, el baño público tuvo que ser cerrado, y en s’Estany d’en Mas, tanto el chiringuito como el baño público quedaron clausurados a causa de la rotura de una tubería. En Cala Antena, los operarios tuvieron que desmontar las sombrilla, afectados por los daños del temporal. Además, se había detectado una roca desplazada sobre el paseo marítimo.

Fue en esos momentos cuando el Ayuntamiento decidió dar prioridad a la revisión del proyecto de mejora de las pluviales de la carretera de Son Servera, en Portocristo. Aunque el proyecto ya estaba redactado, se ha tenido que revisar para optimizar su diseño y buscar vías de financiación, con el objetivo de acelerar su ejecución.