Llegar al Dijous Bo en coche: ¿Dónde aparcar?

Tanto el Dijous Bo como su ‘revetlla’, conocida popularmente como el Dimecres Bo, son los dos días que registran más movilidad del año en la capital del Raiguer. Miles de personas llegan desde toda la isla a Inca para participar en los numerosos actos programados y muchas de ellas llegan en vehículos particulares, a pesar que también existe la alternativa del tren, el transporte público recomendado por el Ayuntamiento para llegar sin problemas al epicentro de la feria y que cada año programa trayectos especiales con motivo de la feria.

En cualquier caso, los visitantes que deciden desplazarse por sus propios medios tienen a su disposición una gran cantidad de plazas de aparcamiento repartidos a lo largo de toda la geografía de la ciudad. El Consistorio ha habilitado numerosas zonas de aparcamiento en zonas estratégicas de Inca, ampliando de forma considerable el número de plazas disponibles. En el mapa adjunto a esta información se pueden consultar las principales zonas de estacionamiento, que se suman a las habituales.

El Ayuntamiento de Inca sigue ampliando la red de aparcamientos disuasivos y, durante las últimas semanas ha abierto dos nuevos espacios con una capacidad aproximada de 80 vehículos. También se ha habilitado el aparcamiento que se está haciendo en la calle Bisbe Morro, en la barriada de So na Monda, donde podrán estacionar unos 100 vehículos durante el Dijous Bo y la verbena.

Por otra parte, la red municipal de aparcamientos disuasorios de Inca se ha ampliado con un nuevo aparcamiento en la calle Calobra con capacidad para 50 vehículos, aproximadamente. Por otro lado, también se ha abierto un nuevo espacio en la avenida Alcúdia donde pueden estacionar unos 30 coches.

El Ayuntamiento de Inca «sigue impulsando su estrategia de mejora de la movilidad y de accesibilidad en el centro de la ciudad, fomentando alternativas de aparcamiento prácticas y próximas al eje comercial y cívico, así como a otros puntos estratégicos de la ciudad», subraya la institución.

Por último, cabe destacar también que durante los días de máxima afluencia también se habilita más zona de estacionamiento en las avenidas Jaume i Jaume II.