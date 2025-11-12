Inca entrega los Premis Dijous Bo 2025 en el Teatre Principal

El Teatre Principal de Inca acogió este pasado martes por la tarde el acto de entrega de los Premis Dijous Bo 2025, que reconocen a aquellas personas, entidades o instituciones que han llevado a cabo una actividad en beneficio de la sociedad inquera o que han destacado de forma relevante por su aportación al progreso de la ciudad.

«Un año más, estos premios reconocen la esencia más pura de lo que significa ser inquer. Hoy reivindicamos nuestra identidad y rendimos homenaje a cuatro personas y colectivos que han hecho de Inca lo que es. Por tanto, no solo entregamos un premio; renovamos un pacto colectivo. El pacto de seguir cuidando lo que nos define y estar orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos juntos», ha señalado el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

Por su parte, la concejala de Cultura, Alice Weber, ha destacado que "el espíritu de comunidad y pueblo que nos une a todos y todas, es precisamente lo que nos mueve a celebrar hoy estos premios, que reconocen parte de los valores que nos definen: el respeto por la tradición y la cultura, la constancia y el trabajo bien hecho, la solidaridad, el compromiso y el amor".

Imagen de la entrega del premio a los Revetlers Puig d'Inca. / Ajuntament

Los Revetlers del Puig d'Inca, Andreu Genestra, el Colegio Beat Ramon Llull y la Colla de Geganters de Inca han sido los galardonados en la edición de este año. Durante la ceremonia se han proyectado unos vídeos como resumen de su trayectoria, pero también, resaltando los valores y cualidades por los que se les ha concedido la distinción.

La Asociación Cultural Revetlers del Puig d'Inca ha recibido este premio por su papel artístico y social. Los Revetlers participan activamente en las fiestas locales, organizan actividades pedagógicas de baile y difunden la música y el baile mallorquín dentro y fuera de las Islas. Con los años se han consolidado como embajadores del folklore mallorquín, proyectando la cultura de Inca.

El alcalde Moreno (derecha) junto a los representantes del colegio Beat Ramon Llull. / Ajuntament

El Colegio Beato Ramon Llull de Inca ha sido distinguido por sus cien años de educación continuada, desde el Bachillerato universitario de los años 1925 hasta el bachillerato actual. El centro ha formado a cerca de 30.000 estudiantes y ha destacado por su labor pedagógica y social. Es el único centro fuera de Palma que ofrece sin interrupción todos los niveles educativos y en las últimas décadas ha impulsado proyectos culturales, científicos y solidarios, además de obtener la certificación de Calidad ISO 9001.

Entrega del premio a la colla de Geganters de Inca. / Ajuntament

La Colla de Geganters de Inca ha recibido el premio coincidiendo con la celebración de sus 30 años, por su trabajo en la preservación del patrimonio cultural inmaterial y por mantener viva una tradición muy querida por los inquers. El grupo ha contribuido a reforzar la identidad y el orgullo local, fomentando la participación intergeneracional y proyectando la cultura de Inca en encuentros dentro y fuera de Mallorca.

El cocinero Andreu Genestra y el alcalde Virgilio Moreno, durante la gala. / Ajuntament

Por último, Andreu Genestra Garcia, cocinero inquer de prestigio, ha sido galardonado con el premio Dijous Bo 2025 por su trayectoria profesional y su compromiso con su tierra. Ha sabido transformar la cocina desde el respeto, la pasión y el esfuerzo, y es un ejemplo para los jóvenes que quieren alcanzar nuevas metas. Genestra se declara inquer por los cuatro lados y participa siempre que puede en los principales eventos de su ciudad.