Gripe Aviar | El veterinario Ricardo Sastre: “Todas las medidas de precaución son buenas pero la población en Baleares puede estar tranquila”

Ricardo Sastre es veterinario con amplia experiencia en el sector ganadero y específicamente en el ámbito de las aves de corral. El experto confiesa que lleva 30 años ejerciendo la profesión en Baleares y no ha visto ningún caso de gripe aviar. No obstante, admite que "todas las medidas de precaución son buenas" pero quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a la población. El experto recuerda que el riesgo de contagio en humanos es mínimo. Además, recalca, que no se transmite entre personas. Cabe recordar que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha reforzado las medidas de protección frente a la gripe aviar en Baleares ante la situación crítica que se vive en España.

El veterinario Ricardo Sastre. / DM

¿Cuáles son las medidas que se deben tomar para prevenir el riesgo de gripe aviar en las granjas de gallinas camperas y ecológicas?

En las granjas que tienen gallinas camperas o ecológicas, es obligatorio que dispongan de un parque de al menos cuatro metros cuadrados por ave. Este parque, que debe ser accesible durante todo el ciclo productivo de las gallinas, está delimitado por una valla para evitar que las aves escapen. Fuera tienen contacto con aves silvestres. Si hay aves silvestres que están contagiadas de gripe aviar y se ponen en contacto con las aves domésticas, es probable que cojan la gripe porque Influenza A es un virus muy contagioso. Si se encierran las gallinas dentro de la nave, entonces es de obligado cumplimiento que las ventanas y las trampillas estén protegidas con una tela pajarera para evitar el contacto con aves externas. No es que estén mal dentro de la nave, pero así este aislamiento reduce el riesgo de transmisión desde aves silvestres.

¿Y el granjero?

El otro foco de contagio podría ser el granjero en el caso que tuviera otras aves domésticas en casa como patos o palomas. Por eso, muchas veces se exige que los granjeros no tengan aves domésticas en sus hogares porque puede darse el caso de que haya una patología en las gallinas de su casa y que se la lleve al puesto de trabajo si no respeta las medidas de bioseguridad como cambiarse de ropa antes de entrar en las granja y desinfectar el calzado. Si uno limita el contacto de las aves domésticas, por ejemplo, las gallinas con las aves silvestres el riesgo de coger Influenza (nombre técnico como se conoce la gripe aviar) es mucho más bajo.

¿Cuáles son las especies más sensibles?

En en caso de la Influenza las especies más sensibles son las anátidas, es decir, patos, ocas y gansos. Estos animales normalmente están en zonas húmedas, por eso, en Mallorca las zonas de especial riesgo son aquellos municipios que están cerca de zonas húmedas, por ejemplo, Pollença, Alcúdia, sa Pobla y Muro que son los pueblos que rodean s’Albufera. También se incluye Santa Margalida. Después hay otra zona de vigilancia específica que es la de Campos con ses Salines donde también hay agua estancada y, por cercanía, también se incluye Felanitx. No obstante, el riesgo sigue siendo bajo, ya que la mayoría de las granjas avícolas de la isla no se encuentran en áreas de alto riesgo.

¿Cómo ve la situación en Baleares?

En Baleares podemos estar relativamente tranquilos. Eso sí, tenemos cierto riesgo porque Baleares es una zona de paso de aves migratorias. Ahora los casos graves están en Castilla y León. Allí han matado más de dos millones de aves en estas dos o tres últimas semanas pero claro la zona de Olmedo, Valladolid, es una zona de mucha avicultura. Cuanto más granjas hay y cuanto más cerca están unas de otras, mayor es el riesgo de contagio.

¿Hay riesgo para los humanos?

Aunque existe una posibilidad mínima de contagio, el riesgo para los humanos es muy bajo. Lo importante es que este virus no adquiere la capacidad contagiosa dentro del humano para contagiar a otro humano. Esto es lo importante. ¿Una persona puede tener síntomas de gripe si está en contacto con aves que tienen gripe aviar? Si está en contacto estrecho y continuo con las aves, es posible pero lo que todavía no es posible es que después este humano replique el virus Influenza y este virus adquiera capacidad de contacto hacia otro humano. Es el salto importante en el caso de esta gripe.

¿Qué mensaje le gustaría dar a la población sobre la gripe aviar?

Lanzaría un mensaje de tranquilidad, sobre todo en Baleares. Llevo 30 años ejerciendo de veterinario en Baleares y en todo este tiempo no hemos tenido ningún caso de gripe en aves industriales. Sé que hubo alguna sospecha hace más de 15 años por alguna ave que murió en s'Albufera pero no pasó de ahí. Yo creo que podemos estar relativamente tranquilos. La gente lo desconoce pero en Francia hay episodios de gripe aviar cada año, en Italia también. Esto no quiere decir que no tengamos que preocuparnos pero lo realmente problemático es para las aves, no para los humanos. Todas las medidas de precaución son buenas pero la población en general puede estar tranquila. Es una enfermedad que debemos tenerla presente, intentar aplicar todos los métodos necesarios para que pase desapercibida y que no nos llegue a Baleares pero para los humanos el riesgo es pequeño.