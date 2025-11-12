La gripe aviar es centralista

El sufrido y abnegado mundo de la agricultura y la ganadería sigue siendo noticia por los males que le aquejan antes que por la escasa salud de la que puede disfrutar. Siempre hay por lo menos una plaga de actualidad. Ahora mismo toca la amenaza de gripe aviar. Lo más llamativo del caso está en la forma en que administran tal riesgo los gestores públicos. Lo hacen sin apenas tener en cuenta el sentido común y las prácticas higiénicas que cabe suponer a todo granjero o poseedor de corral doméstico. En muchos casos, para ellos, no se trata solo de la disposición de huevos y carne, sino de la productividad laboral y de la rentabilidad económica.

Por otro lado, también resulta significativa la óptica centralista que se da al fenómeno. En Castilla y León atiza la gripe aviar y, sin salvar distancias, el ministerio de Agricultura dicta medidas que, no solo son aplicables a Balears, sino que la Conselleria complementa de modo adicional. Sí, todas las prevenciones son buenas y aconsejables como indica Ricardo Sastre en la entrevista de estas mismas páginas, pero, por otro lado, el mismo puntualiza que lleva tres décadas ejerciendo de veterinario y que no ha visto descrito ningún caso en las aves de cría industrial en Mallorca.

De la gripe aviar, ahora mismo, hacen más daño el temor, la denominación y el repelús que produce toda posibilidad de contagio por muy inocuo que sea para los humanos. Este es un apartado que, tal cómo están las cosas, reclama didáctica y vacunación social. No puede ser que a un residente en la isla se le retroceda el brazo al ir a coger huevos o una pechuga de pollo de la estantería del súper porque hay contagio en la ancha Castilla.

De momento, los municipios de Santa Margalida, Muro, sa Pobla, Pollença y Alcúdia pagan las primeras consecuencias, en forma de restricción, al estar próximas a los humedales, por aquello de las aves silvestres en tránsito y potenciales portadoras de cualquier cosa. Pero se salva la feria y la fiesta, cuestión capital en esta tierra de diversión. Hoy habrá gallinas en el mercado de Sineu y mañana en el Dijous Bo de Inca.