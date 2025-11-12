El Govern advierte de medidas “traumáticas” si aparece un foco de gripe aviar en Balears

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern, Fernando Fernández, ha alertado este miércoles de que la detección de un solo foco de gripe aviar en Balears obligaría a adoptar medidas “muy traumáticas y complejas”, que incluirían el sacrificio de aves y controles exhaustivos en un radio de 10 kilómetros en torno a la granja que fuese origen del brote.

Fernández ha subrayado que, aunque actualmente no existe ningún caso de gripe aviar en Balears, el riesgo ha aumentado debido al incremento de focos en la península (hasta 14 en explotaciones grandes) y a la llegada de aves migratorias en otoño e invierno, el periodo de mayor propagación del virus. “Los mapas de riesgo están cada vez más oscuros, y eso significa que el nivel de amenaza crece”, ha advertido.

“Es una enfermedad que se propaga rápidamente y que obliga a tomar decisiones drásticas”, ha dicho el responsable autonómico en declaraciones a los medios antes de una jornada técnica con el sector avícola de la Comunidad; una reunión que ya estaba prevista.con anterioridad al estallido de la crisis de la gripe aviar.

Fernández recordó que el Govern mantiene en vigor las medidas para evitar la expansión de la enfermedad en la Comunidad, que, entre otros puntos, prohíben los mercados semanales y los certámenes ganaderos en 14 municipios, que son las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia.

En vista de cómo está evolucionando la situación, Fernández aseguró que no descarta que se amplíen estas medidas restrictivas en las próximas semanas a todos los municipios de la península y Balears. “Hay que ir paso a paso, pero el riesgo va aumentando”, ha insistido.

El director general manifestó que, en Balears, hay unas 6.000 explotaciones avícolas, de las cuales unas 5.700 son de autoconsumo. Fernández ha reconocido que el control sanitario sobre estos pequeños gallineros es “muy difícil” y ha apelado a la responsabilidad ciudadana para reducir el riesgo de contagio. “Pedimos a quienes tienen 10 o 20 gallinas que, al menos, protejan los comederos y bebederos en espacios cerrados”, ha señalado.

El riesgo de contagio en humanos es bajo

El director general ha recordado que la gripe aviar es una zoonosis —una enfermedad transmisible a humanos— aunque el riesgo de contagio es bajo y se limita, sobre todo, a trabajadores expuestos de forma continuada a los desechos de las aves.

En España no se han registrado casos de contagio en humanos, pero Fernández ha advertido que el virus “sigue mutando desde 2004 y cada vez se complica más”, por lo que la UE mantiene una vigilancia extrema.

Sacrificio de tres millones de aves

La extensión de la gripe aviar también tiene efectos económicos: el sacrificio de más de tres millones de gallinas en la península en apenas dos meses ha reducido la oferta y contribuido al encarecimiento de los huevos, un fenómeno que, apuntó Fernández, también se da en toda Europa y América. “Si la enfermedad no se frena, el precio seguirá subiendo”, ha apuntado.

Durante unas jornadas sobre el sector avícola celebradas este miércoles, Fernández ha destacado el potencial de crecimiento de la avicultura balear, con 28 explotaciones comerciales de más de 1.500 plazas y un modelo de producción campera rentable. “Un brote sería un golpe muy duro para estas granjas, que son viables”, ha advertido.

Respecto a la muestra ganadera con motivo del Dijous Bo de Inca, Fernández apuntó que se podrá celebrar, porque este municipio no es uno de los 14 que están en zonas de restricción. Recordó que no se podrán exponer gallinas o pavos procedentes de estas localidades y que, para evitar que eso se dé, existen unas guías de movimiento que deben ser autorizadas previamente por un veterinario.