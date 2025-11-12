Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dijous Bo

Dijous Bo: Marcos Juncal gana el XVI Certamen de Artes Plásticas

El tradicional concurso ha contado con la participación de 58 propuestas, de las que 11 han psado a la final

Redacción Part Forana

Inca

El artista Marcos Juncal ha sido el ganador del XVI Certamen de Artes Plásticas-La Constancia Centro Instructivo, uno de los eventos culturales más consolidados del calendario artístico de Inca. En esta edición se han recibido 58 propuestas, de las que 11 obras han sido seleccionadas como finalistas por el jurado y se exponen desde esta tarde en el Centre d'Art Sa Quartera, junto con la obra galardonada.

Marcos Juncal se ha impuesto con su obra "Alineación de Venus con Pelota de Tenis". El escultor, nacido en Pontevedra en 1975 y residente en Mallorca, está titulado como Maestro Escultor por la Escuela de Canteros de Pontevedra. Con una trayectoria de más de veinte años, ha expuesto en ciudades como Vigo, Santiago, Madrid, Málaga, Valencia o Londres, entre otros. Actualmente, es docente del grado en Bellas Artes de la Escola Universitària ADEMA.

Una imagen de la escultura ganadora.

Una imagen de la escultura ganadora. / Ajuntament

Su pieza combina elementos como una base de baldosas, un tubo de metal oxidado y una figura de Venus de Milo que sostiene una pelota de tenis, estableciendo un diálogo entre el arte clásico y la cultura moderna. Tal y como explica el autor, "el equilibrio entre los elementos representa la fragilidad de nuestras herencias culturales y cómo estas se mantienen en constante tensión entre el pasado y el presente".

Además, el jurado ha querido hacer una mención especial a la obra 'Tradicions inconsumibles', de José Larrosa, una serie de nueve baldosas cerámicas serigrafiadas que reflexionan sobre la persistencia de la cultura y las tradiciones de Balears ante la presión del turismo y la globalización.

El jurado de esta edición ha estado formado por Antònia Maria Perelló Ferrer, directora de la Fundació Miró Mallorca; Maria Isabel Uribe, ganadora del certamen 2024; Aina Ferrero, directora del Museu del Calçat y la Indústria de Inca; y Miquel Gallego, representante del Centro Instructivo La Constancia, entidad fundadora del certamen. Cabe destacar que el galardonado recibe un premio de 4.200 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La renuncia de sa Pobla al mar es más antigua de lo que se creía
  2. El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
  3. La resistencia a desaparecer de un histórico pub de Magaluf, el Prince William, impide la demolición total del Hotel Teix
  4. Unos inversores promueven 19 instalaciones de baterías en Camp de Mar, con un presupuesto de unos 35 millones de euros
  5. Los propios trabajadores destaparon el descuadre en las nóminas del Ayuntamiento de Deià
  6. Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
  7. Valldemossa se queda sin escoleta de niños a partir del día 19
  8. El mal estado del 20% de la vía obliga al tren a frenar e incurrir en retrasos

El Dijous Bo echa a andar: "Venid, mallorquines, hay sitio para todos y muchas cosas por hacer"

El Dijous Bo echa a andar: "Venid, mallorquines, hay sitio para todos y muchas cosas por hacer"

Dijous Bo: Marcos Juncal gana el XVI Certamen de Artes Plásticas

Dijous Bo 2025 | “El Dimecres Bo es nuestro día”: Inca vive su jornada más auténtica entre amigos y tardeos

Dijous Bo 2025 | “El Dimecres Bo es nuestro día”: Inca vive su jornada más auténtica entre amigos y tardeos

Precintan un edificio en pleno centro de Manacor por problemas de seguridad

Precintan un edificio en pleno centro de Manacor por problemas de seguridad

Pollença alega contra la planta de baterías de litio: «Es incompatible con el suelo rústico»

Pollença alega contra la planta de baterías de litio: «Es incompatible con el suelo rústico»

El Govern advierte de medidas “traumáticas” si aparece un foco de gripe aviar en Balears

El Govern advierte de medidas “traumáticas” si aparece un foco de gripe aviar en Balears

Descubre cómo votar al pueblo de Sant Llorenç en el concurso de Ferrero Rocher

Descubre cómo votar al pueblo de Sant Llorenç en el concurso de Ferrero Rocher

Los trenes de Mallorca modificarán sus horarios para mejorar su puntualidad

Los trenes de Mallorca modificarán sus horarios para mejorar su puntualidad
Tracking Pixel Contents