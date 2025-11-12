Dijous Bo: Marcos Juncal gana el XVI Certamen de Artes Plásticas

El artista Marcos Juncal ha sido el ganador del XVI Certamen de Artes Plásticas-La Constancia Centro Instructivo, uno de los eventos culturales más consolidados del calendario artístico de Inca. En esta edición se han recibido 58 propuestas, de las que 11 obras han sido seleccionadas como finalistas por el jurado y se exponen desde esta tarde en el Centre d'Art Sa Quartera, junto con la obra galardonada.

Marcos Juncal se ha impuesto con su obra "Alineación de Venus con Pelota de Tenis". El escultor, nacido en Pontevedra en 1975 y residente en Mallorca, está titulado como Maestro Escultor por la Escuela de Canteros de Pontevedra. Con una trayectoria de más de veinte años, ha expuesto en ciudades como Vigo, Santiago, Madrid, Málaga, Valencia o Londres, entre otros. Actualmente, es docente del grado en Bellas Artes de la Escola Universitària ADEMA.

Una imagen de la escultura ganadora. / Ajuntament

Su pieza combina elementos como una base de baldosas, un tubo de metal oxidado y una figura de Venus de Milo que sostiene una pelota de tenis, estableciendo un diálogo entre el arte clásico y la cultura moderna. Tal y como explica el autor, "el equilibrio entre los elementos representa la fragilidad de nuestras herencias culturales y cómo estas se mantienen en constante tensión entre el pasado y el presente".

Además, el jurado ha querido hacer una mención especial a la obra 'Tradicions inconsumibles', de José Larrosa, una serie de nueve baldosas cerámicas serigrafiadas que reflexionan sobre la persistencia de la cultura y las tradiciones de Balears ante la presión del turismo y la globalización.

El jurado de esta edición ha estado formado por Antònia Maria Perelló Ferrer, directora de la Fundació Miró Mallorca; Maria Isabel Uribe, ganadora del certamen 2024; Aina Ferrero, directora del Museu del Calçat y la Indústria de Inca; y Miquel Gallego, representante del Centro Instructivo La Constancia, entidad fundadora del certamen. Cabe destacar que el galardonado recibe un premio de 4.200 euros.