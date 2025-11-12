El Dijous Bo echa a andar: "Venid, mallorquines, hay sitio para todos y muchas cosas por hacer"

El tradicional corte de la cinta cuatribarrada ha inaugurado esta tarde de forma oficial el Dijous Bo de Inca. Una feria que se presenta plácida desde el punto de vista meteorológico, ya que todas las previsiones anticipan bonanza tanto para la noche de este miércoles, la esperada ‘revetlla’ del Dijous Bo, como para el jueves, día grande de la llamada ‘fira de fires’.

Un año más, la Plaça del Bestiar, centro neurálgico de las exposiciones de animales, ha sido el escenario escogido por el Ayuntamiento de Inca para dar la bienvenida a esta nueva edición de la feria otoñal más esperada por los ‘inquers’. Una feria que ya está prácticamente montada en su totalidad y que, como marca la tradición, los vecinos y vecinas de la capital del Raiguer recorren ya en miércoles para evitar las aglomeraciones del jueves. Aunque la verdad es que la mayoría vuelven a salir.

El acto inaugural de la feria ha sido mucho más tranquilo que el pasado año, cuando la polémica por la posible ubicación de un centro de menores migrantes en el Polvorí de Inca enfrentó al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento, y sus máximos representantes se tiraron pullas mutuamente en los tradicionales discursos del arranque del Dijous Bo, enturbiando en parte el ambiente de tregua política que suele reinar en la feria. Este año todo era buen rollo.

El alcalde Virgilio Moreno ha expresado su “gran ilusión” desde que, este miércoles por la mañana, ya ha abierto sus puertas el Mercat Pagès, “eje central de la feria, con más de ocho kilómetros de exposición y más de 300 paradas”. El regidor socialista ha asegurado que “todo está preparadísimo”, tanto a nivel logístico como de seguridad. “Ya vemos muchísima gente, evidentemente nos ayuda la climatología, tanto hoy como el jueves, que se espera también un buen día”, ha añadido antes de invitar a los mallorquines a acudir a la 'fira de fires': “Desde aquí queremos invitar a todos los que quieren pasar estos días con nosotros, que son tan especiales, hay sitio para todos y muchas cosas por hacer”. Moreno no ha querido mojarse sobre el número de personas que visitarán Inca estos días y ha subrayado que el dispositivo de seguridad y de logística tiene “más medios” que otros años porque “el buen tiempo llama a la gente”. El alcalde también ha instado a los visitantes a llegar en transporte público, a pesar de los numerosos aparcamientos que se han habilitado.

Llorenç Galmés y Virgilio Moreno charlan antes del acto de inauguración. / J. Frau

Por su parte, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha dicho que el Dijous Bo “es una muestra de cultura, de gastronomía, de arte, y en definitiva una muestra muy importante de nuestra esencia e identidad”. Galmés ha recurrido al tópico para expresar que estos días la capital de Mallorca será Inca. “Estamos muy satisfechos de participar en este acto tan importante para nuestra tierra y deseamos que los mallorquines y mallorquinas vengan a Inca para disfrutar de todas las actividades”, ha concluido.

La corporación municipal al completo ha presidido el acto de inauguración de la feria, amenizado por los ‘xeremiers’ y los Revetlers del Puig d’Inca, agrupación folklórica que este pasado martes recogía uno de los Premis Dijous Bo por su contribución a la cultura popular. Después, como es habitual, la comitiva ha realizado un recorrido por el mercado payés que ocupa las calles más céntricas de la ciudad, hasta llegar a la Plaça d’Espanya, otro de los epicentros de la feria y lugar de venta de flores y plantas.

Las calles, a media tarde, ya eran un hervidero de personas que recorrían el recinto ferial ya totalmente montado en el centro de la ciudad. El centro neurálgico se ha desplazado entonces a la calle del Born, donde los diferentes bares han montado sus barras exteriores y sus propias músicas para amenizar el tardeo.

El tardeo toma las calles: “Es la noche más esperada”

Y es que, desde hace años, el Dijous Bo es indisoluble de la ‘revetlla’ que la noche anterior a la feria llena de ambiente las calles más céntricas de la ciudad. Es el llamado Dimecres Bo, una denominación que no convence a los más puristas pero que se ha popularizado en toda la isla. Son muchos los jóvenes procedentes de toda la geografía mallorquina que llegan a Inca a media tarde para disfrutar del tardeo, como es el caso de Joan y Xisco, dos amigos de Petra que han cogido el tren a media tarde y se han plantado en el centro de Inca “hasta que el cuerpo aguante”: “Es una fiesta muy guapa, muy animada, en la que llegas a ver a muchos conocidos”, explican. Tienen que volver en tren, por lo que deberán estar pendientes del reloj. “El último tren a Manacor sale a las 4,20, creo, queda mucho tiempo”, celebran.

Desde Palma también sube mucha gente, aprovechando los horarios especiales del tren. Varias amigas que vienen de la capital que no llegan a los 20 años explican que es la primera vez que vienen a la ‘revetlla’ del Dijous Bo. “La verdad es que no esperábamos tanta marcha, seguro que volveremos el año que viene”, aseguran cuando la fiesta no ha hecho más que empezar, ya que la marcha no acabará antes de las 5 de la madrugada, hora de transición en la que el Dimecres debe dar paso al Dijous y preparar la ciudad para la llegada de miles de visitantes.

Una imagen del tardeo del Dimecres Bo, esta tarde del miércoles. / J. Frau

Durante toda la noche está programada la actuación de numerosos grupos y Djs en diferentes bares del centro de Inca, en una amplia zona monopolizada por la marcha juvenil junto al Mercat Cobert. Poco después de la inauguración oficial de la feria, el tardeo ha empezado a llenarse de gente con ganas de fiesta y ávida de ritmos ubanos. “La música no me acaba de convencer, pero bueno, supongo que habrá otros ambientes”, afirma José, un joven que viene de Lloseta junto a varios amigos. Sobre las 19 horas se ha pronunciado el pregón de los jóvenes, un acto que no aparece en el programa oficial pero que cada año gana más adeptos. Pero no solo de jóvenes vive la 'revetlla'. El Dimecres Bo reúnea distintas generaciones de diferentes edades.

Cati Millán y su grupo de amigas disfrutan den tardeo del Dimecres Bo en el recién inaugurado bar Bodegas Salas. / Rosa Ferriol

Especialmente animados están los ‘inquers’ e ‘inqueres’ con lo que consideran ‘su’ fiesta, aunque están encantados de recibir a los visitantes. “Es la noche más esperada del año para nosotros”, apunta Maria Francisca, una joven ‘inquera’ junto a una amiga suya que asiente con la cabeza. ¿Hasta cuándo van a estar? “Hasta que cierre la última barra”, afirman entre risas. ¿Y mañana van a visitar la feria? “Si nos despertamos”, rematan. El recién inaugurado bar Bodegas Salas era uno de los puntos más solicitados, como es el caso de Cati Millán y su grupo de amigas.

En la zona más próxima al bar sa Lluna, uno de los más populares de Inca, grupos de amigos bailan con los respectivos combinados en la mano. Son de Inca. El volumen de la música apenas permite hablar y, sobre todo, oir. En cualquier caso, al ser preguntados sobre sus sensaciones, algunos de ellos responden con el pulgar hacia arriba. “Esto acaba de empezar, hoy ‘serà gros’”, afirma uno. “¿Iréis mañana a la feria a pesar de la resaca?”, pregunta el cronista entre gritos. “Claro, es el Dijous Bo, somos ‘inquers’, pero tampoco será a primera hora”, responde uno de los amigo con media sonrisa.