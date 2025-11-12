Dijous Bo 2025 | “El Dimecres Bo es nuestro día”: Inca vive su jornada más auténtica entre amigos y tardeos

Inca ya vive su gran día de fiesta. Oficialmente el Dijous Bo se inaugura a las 17.30 horas pero ya hace un buen rato que la capital del Raiguer vibra con su fira de les fires. Sin ninguna duda, el Dimecres Bo pertenece a los inquers e inqueres. Es su día. El Dijous Bo, en cambio, es para los visitantes.

Así lo explica Cati Rosselló mientras disfruta de la tradicional comida del Dimecres Bo junto a amigos y familiares en el restaurant Suro. “Comemos juntos cada Dimeres Bo. La gente de Inca vivimos con más intensidad el Dimecres Bo que el Dijous Bo. Es un día para nosotros: para comer con amigos, pasear tranquilos y salir de fiesta. El jueves, en cambio, toca hacer de anfitriones e invitar a casa a la familia o a los amigos de fuera. El Dimecres Bo es nuestro día”, cuenta entre risas.

En el celler Can Ripoll, Joana y Lola tampoco fallan nunca. Ellas y su grupo de amigas tienen mesa reservada cada año. “El Dimecres Bo es mucho mejor que el Dijous Bo. Es para comer juntas y después disfrutar del tardeo. Lo que más nos gusta es estar con las amigas”, confiesa Lola. “Es el día que más gente de Inca te encuentras”, añade Joana. “El Dimecres Bo es para la gente de Inca. El Dijous para la gente de fuera”, resume Lola.

Además de una comida entre amigos y familiares, esta jornada previa a la gran feria de las ferias también reúne entre manteles a compañeros de trabajo. Es el caso de Soledad Gálvez de Lloseta que se estrena en el Dimecres Bo participando ya con una comida. “Había venido otras veces de fiesta pero este año ya he quedado a comer”, comenta mientras llegan las pizzas a la mesa. Aún queda toda la tarde para disfrutar pero ya deja claro que el Dimecres Bo gana el pulso al Dijous Bo porque “es para la gente de Inca”.

Tardeo

Mientras los restaurantes están llenos de grupos calentando motores para el Dimecres Bo, los bares ultiman los preparativos para el gran tardeo que en breve llenará el centro de Inca de música, fiesta y diversión. “La gente de Inca sale este día. Muchos amigos incluso solo se ven hoy”, explica Mateu Rotger, de SART, con la satisfacción de quien sabe que el Dimecres Bo es, más que nunca, una fiesta hecha por y para Inca.