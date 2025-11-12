Dijous Bo 2025
Dijous Bo: El 150 aniversario de la llegada del tren, tema principal de la muestra filatélica
La tradicional exposición de sellos podrá visitarse en el Centre Parroquial de Santa Maria la Major estos días
Coincidiendo con la celebración del Dijous Bo, Inca vuelve a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la filatelia con la XLVI Exposició Filatèlica, organizada por la Associació Filatèlica de Inca. Este año, la muestra está dedicada a conmemorar un hito histórico para la ciudad: los 150 años de la llegada del tren a Inca.
La exposición se puede visitar en el Centre Parroquial de Santa Maria la Major. Los horarios de apertura son, este miércoles, de 10 a 13 horas y de 16 a 20 horas, y mañana, Dijous Bo, de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas.
De forma paralela, también se celebra una nueva edición del Concurs Infantil de Dibuix Bartomeu Aloy, que invita a los más pequeños a expresar su creatividad con la misma temática, los 150 años de la llegada del tren a Inca.
"Esta cita anual se ha consolidado como uno de los eventos culturales más queridos del calendario del Dijous Bo, y pone en valor tanto la tradición filatélica de Inca como su historia y patrimonio", destaca el Ayuntamiento de Inca.
- La renuncia de sa Pobla al mar es más antigua de lo que se creía
- El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
- La resistencia a desaparecer de un histórico pub de Magaluf, el Prince William, impide la demolición total del Hotel Teix
- Unos inversores promueven 19 instalaciones de baterías en Camp de Mar, con un presupuesto de unos 35 millones de euros
- Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
- Los propios trabajadores destaparon el descuadre en las nóminas del Ayuntamiento de Deià
- Valldemossa se queda sin escoleta de niños a partir del día 19
- El mal estado del 20% de la vía obliga al tren a frenar e incurrir en retrasos