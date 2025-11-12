Dijous Bo: El 150 aniversario de la llegada del tren, tema principal de la muestra filatélica

Coincidiendo con la celebración del Dijous Bo, Inca vuelve a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la filatelia con la XLVI Exposició Filatèlica, organizada por la Associació Filatèlica de Inca. Este año, la muestra está dedicada a conmemorar un hito histórico para la ciudad: los 150 años de la llegada del tren a Inca.

La exposición se puede visitar en el Centre Parroquial de Santa Maria la Major. Los horarios de apertura son, este miércoles, de 10 a 13 horas y de 16 a 20 horas, y mañana, Dijous Bo, de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas.

El alcalde Virgilio Moreno, en la muestra filatélica. / Ajuntament

De forma paralela, también se celebra una nueva edición del Concurs Infantil de Dibuix Bartomeu Aloy, que invita a los más pequeños a expresar su creatividad con la misma temática, los 150 años de la llegada del tren a Inca.

"Esta cita anual se ha consolidado como uno de los eventos culturales más queridos del calendario del Dijous Bo, y pone en valor tanto la tradición filatélica de Inca como su historia y patrimonio", destaca el Ayuntamiento de Inca.