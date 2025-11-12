Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dijous Bo 2025

Dijous Bo: El 150 aniversario de la llegada del tren, tema principal de la muestra filatélica

La tradicional exposición de sellos podrá visitarse en el Centre Parroquial de Santa Maria la Major estos días

Una imagen de la inauguración de la muestra filatélica.

Una imagen de la inauguración de la muestra filatélica. / Ajuntament

Redacción Part Forana

Inca

Coincidiendo con la celebración del Dijous Bo, Inca vuelve a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la filatelia con la XLVI Exposició Filatèlica, organizada por la Associació Filatèlica de Inca. Este año, la muestra está dedicada a conmemorar un hito histórico para la ciudad: los 150 años de la llegada del tren a Inca.

La exposición se puede visitar en el Centre Parroquial de Santa Maria la Major. Los horarios de apertura son, este miércoles, de 10 a 13 horas y de 16 a 20 horas, y mañana, Dijous Bo, de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas.

El alcalde Virgilio Moreno, en la muestra filatélica.

El alcalde Virgilio Moreno, en la muestra filatélica. / Ajuntament

De forma paralela, también se celebra una nueva edición del Concurs Infantil de Dibuix Bartomeu Aloy, que invita a los más pequeños a expresar su creatividad con la misma temática, los 150 años de la llegada del tren a Inca.

"Esta cita anual se ha consolidado como uno de los eventos culturales más queridos del calendario del Dijous Bo, y pone en valor tanto la tradición filatélica de Inca como su historia y patrimonio", destaca el Ayuntamiento de Inca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents