Estas son todas las actuaciones del Dimecres Bo 2025
Inca se prepara para vivir su Setmana Gran del Dijous Bo. La gran feria de Mallorca tendrá lugar el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre: sin ninguna duda, las dos jornadas más esperadas para los inquers e inqueres.
Además del tradicional mercado, que reunirá 300 expositores al rededor de ocho kilómetros de muestra, Inca también tiene preparada una revetlla llena de música y fiesta, mobilizando a gente de toda Mallorca con ganas de disfriutar del Dimecres Bo. Aquí tienes la programación:
Especial tardeo
Estas son las actuaciones programadas apartir de las 17.00 horas que tendrán lugar en el Pub Nits:
- J Xema
- David Balboa
- Xisqueta
- Paco Bellucci
- Julito
Especial Dimecres Bo
También hay programadas actuaciones en el local Sa Lluna de las 17.00 horas a las 5.00 de la mañana:
- Antarctic & Butxe
- Clandestino
- Marieta
- Martins
- Pep Torrens
- Charming Man
- Salva RL
- Toni Joan
- Guri & Eifer
- Christian Di Sousa
“Dimecres BO latino de la Chismosa Social Club”
La mejor rumba crossover d’Inca se viste con los mejores artistas de la isla, de las 17.00 h a las 5.00 de la mañana en La Chismosa Social Club:
- DJ Privilege
- DJ Álex del Castillo
- DJ Brainer
- DJ Panter
- Percussion Anderson Timbales
- Sala interior amb Nada Espacial
- Showcase X Bday Bash Inca.
Consulta el programa completo del Dijous Bo de Inca 2025
Servicio especial de tren
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha programado 42 servicios especiales este miércoles con motivo del Dijous Bo de Inca, que se suman a los trenes del horario habitual para facilitar un desplazamiento cómodo y seguro a todos aquellos que quieran asistir a la tradicional revetla de la capital del Raiguer.
El refuerzo incluye trenes vespertinos y nocturnos que circularán entre Palma, Inca, Manacor y sa Pobla hasta la madrugada. Las salidas comenzarán a las 20.25 horas del miércoles y se prolongarán hasta las 5.00 horas del jueves, con servicios en ambos sentidos, ha informado la Conselleria de Transportes.
Palma - Inca
Desde Palma hacia Inca habrá doce trenes especiales, con la primera salida a las 20.25 horas y la última a las 4.20 horas. En sentido contrario, los trayectos Inca-Palma comenzarán a las 21.03 horas y finalizarán a las 5.00 horas.
Manacor - Inca
Desde Manacor, los trenes especiales hacia Inca circularán entre las 00.00 y las 3.45 horas, mientras que en sentido inverso, Inca-Manacor, lo harán entre las 0.40 y las 4.20 horas.
Sa Pobla - Inca
En cuanto a sa Pobla, los servicios sa Pobla-Inca se iniciarán a las 00.20 horas y concluirán a las 3.20 horas, y en sentido contrario, Inca-sa Pobla, entre las 0.45 y las 3.40 horas. Además, SFM ha habilitado un tren Palma-sa Pobla a las 23.15 horas y otro sa Pobla-Palma a las 4.20 horas.
Toda la información detallada sobre horarios y trayectos puede consultarse en la web oficial www.trensfm.com.
