Estas son todas las actuaciones del Dimecres Bo 2025

Inca se prepara para vivir su Setmana Gran del Dijous Bo. La gran feria de Mallorca tendrá lugar el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre: sin ninguna duda, las dos jornadas más esperadas para los inquers e inqueres.

Además del tradicional mercado, que reunirá 300 expositores al rededor de ocho kilómetros de muestra, Inca también tiene preparada una revetlla llena de música y fiesta, mobilizando a gente de toda Mallorca con ganas de disfriutar del Dimecres Bo. Aquí tienes la programación:

Especial tardeo

Estas son las actuaciones programadas apartir de las 17.00 horas que tendrán lugar en el Pub Nits:

J Xema

David Balboa

Xisqueta

Paco Bellucci

Julito

Especial Dimecres Bo

También hay programadas actuaciones en el local Sa Lluna de las 17.00 horas a las 5.00 de la mañana:

Antarctic & Butxe

Clandestino

Marieta

Martins

Pep Torrens

Charming Man

Salva RL

Toni Joan

Guri & Eifer

Christian Di Sousa

“Dimecres BO latino de la Chismosa Social Club”

La mejor rumba crossover d’Inca se viste con los mejores artistas de la isla, de las 17.00 h a las 5.00 de la mañana en La Chismosa Social Club:

DJ Privilege

DJ Álex del Castillo

DJ Brainer

DJ Panter

Percussion Anderson Timbales

Sala interior amb Nada Espacial

Showcase X Bday Bash Inca.

Servicio especial de tren

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha programado 42 servicios especiales este miércoles con motivo del Dijous Bo de Inca, que se suman a los trenes del horario habitual para facilitar un desplazamiento cómodo y seguro a todos aquellos que quieran asistir a la tradicional revetla de la capital del Raiguer.

El refuerzo incluye trenes vespertinos y nocturnos que circularán entre Palma, Inca, Manacor y sa Pobla hasta la madrugada. Las salidas comenzarán a las 20.25 horas del miércoles y se prolongarán hasta las 5.00 horas del jueves, con servicios en ambos sentidos, ha informado la Conselleria de Transportes.

Palma - Inca

Desde Palma hacia Inca habrá doce trenes especiales, con la primera salida a las 20.25 horas y la última a las 4.20 horas. En sentido contrario, los trayectos Inca-Palma comenzarán a las 21.03 horas y finalizarán a las 5.00 horas.

Manacor - Inca

Desde Manacor, los trenes especiales hacia Inca circularán entre las 00.00 y las 3.45 horas, mientras que en sentido inverso, Inca-Manacor, lo harán entre las 0.40 y las 4.20 horas.

Sa Pobla - Inca

En cuanto a sa Pobla, los servicios sa Pobla-Inca se iniciarán a las 00.20 horas y concluirán a las 3.20 horas, y en sentido contrario, Inca-sa Pobla, entre las 0.45 y las 3.40 horas. Además, SFM ha habilitado un tren Palma-sa Pobla a las 23.15 horas y otro sa Pobla-Palma a las 4.20 horas.

Toda la información detallada sobre horarios y trayectos puede consultarse en la web oficial www.trensfm.com.