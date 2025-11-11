Consulta todos los servicios especiales de tren programados para el Dimecres Bo
Los trayectos nocturnos conectarán Palma, Inca, Manacor y sa Pobla hasta las cinco de la madrugada para facilitar la asistencia a la revetlla
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha programado 42 servicios especiales este miércoles con motivo del Dijous Bo de Inca, que se suman a los trenes del horario habitual para facilitar un desplazamiento cómodo y seguro a todos aquellos que quieran asistir a la tradicional revetla de la capital del Raiguer.
El refuerzo incluye trenes vespertinos y nocturnos que circularán entre Palma, Inca, Manacor y sa Pobla hasta la madrugada. Las salidas comenzarán a las 20.25 horas del miércoles y se prolongarán hasta las 5.00 horas del jueves, con servicios en ambos sentidos, ha informado la Conselleria de Transportes.
Palma - Inca
Desde Palma hacia Inca habrá doce trenes especiales, con la primera salida a las 20.25 horas y la última a las 4.20 horas. En sentido contrario, los trayectos Inca-Palma comenzarán a las 21.03 horas y finalizarán a las 5.00 horas.
Manacor - Inca
Desde Manacor, los trenes especiales hacia Inca circularán entre las 00.00 y las 3.45 horas, mientras que en sentido inverso, Inca-Manacor, lo harán entre las 0.40 y las 4.20 horas.
Sa Pobla - Inca
En cuanto a sa Pobla, los servicios sa Pobla-Inca se iniciarán a las 00.20 horas y concluirán a las 3.20 horas, y en sentido contrario, Inca-sa Pobla, entre las 0.45 y las 3.40 horas. Además, SFM ha habilitado un tren Palma-sa Pobla a las 23.15 horas y otro sa Pobla-Palma a las 4.20 horas.
Con este dispositivo, SFM vuelve a ofrecer servicios nocturnos especiales durante las principales fiestas y celebraciones populares del corredor ferroviario, como ya hizo en las fiestas des Vermar de Binissalem, las fiestas de la Patrona de Palma o el Festival Sa Rocketa en Santa Maria.
Toda la información detallada sobre horarios y trayectos puede consultarse en la web oficial www.trensfm.com.
