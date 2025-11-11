Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta todos los servicios especiales de tren programados para el Dimecres Bo

Los trayectos nocturnos conectarán Palma, Inca, Manacor y sa Pobla hasta las cinco de la madrugada para facilitar la asistencia a la revetlla

El Dijous Bo ja és aquí. A la imatge, l’edició de l’any passat de la gran fira d’Inca.

El Dijous Bo ja és aquí. A la imatge, l’edició de l’any passat de la gran fira d’Inca. / Guillem Bosch

EFE

Duna Márquez

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha programado 42 servicios especiales este miércoles con motivo del Dijous Bo de Inca, que se suman a los trenes del horario habitual para facilitar un desplazamiento cómodo y seguro a todos aquellos que quieran asistir a la tradicional revetla de la capital del Raiguer.

El refuerzo incluye trenes vespertinos y nocturnos que circularán entre Palma, Inca, Manacor y sa Pobla hasta la madrugada. Las salidas comenzarán a las 20.25 horas del miércoles y se prolongarán hasta las 5.00 horas del jueves, con servicios en ambos sentidos, ha informado la Conselleria de Transportes.

Palma - Inca

Desde Palma hacia Inca habrá doce trenes especiales, con la primera salida a las 20.25 horas y la última a las 4.20 horas. En sentido contrario, los trayectos Inca-Palma comenzarán a las 21.03 horas y finalizarán a las 5.00 horas.

Manacor - Inca

Desde Manacor, los trenes especiales hacia Inca circularán entre las 00.00 y las 3.45 horas, mientras que en sentido inverso, Inca-Manacor, lo harán entre las 0.40 y las 4.20 horas.

Sa Pobla - Inca

En cuanto a sa Pobla, los servicios sa Pobla-Inca se iniciarán a las 00.20 horas y concluirán a las 3.20 horas, y en sentido contrario, Inca-sa Pobla, entre las 0.45 y las 3.40 horas. Además, SFM ha habilitado un tren Palma-sa Pobla a las 23.15 horas y otro sa Pobla-Palma a las 4.20 horas.

Con este dispositivo, SFM vuelve a ofrecer servicios nocturnos especiales durante las principales fiestas y celebraciones populares del corredor ferroviario, como ya hizo en las fiestas des Vermar de Binissalem, las fiestas de la Patrona de Palma o el Festival Sa Rocketa en Santa Maria.

Noticias relacionadas y más

Toda la información detallada sobre horarios y trayectos puede consultarse en la web oficial www.trensfm.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
  2. La renuncia de sa Pobla al mar es más antigua de lo que se creía
  3. La resistencia a desaparecer de un histórico pub de Magaluf, el Prince William, impide la demolición total del Hotel Teix
  4. Unos inversores promueven 19 instalaciones de baterías en Camp de Mar, con un presupuesto de unos 35 millones de euros
  5. Sale a la luz un tramo del antiguo camino de acceso a la Inca medieval
  6. Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
  7. Sant Llorenç des Cardassar quiere ser el pueblo Ferrero Rocher esta Navidad
  8. Valldemossa se queda sin escoleta de niños a partir del día 19

Consulta todos los servicios especiales de tren programados para el Dimecres Bo

Consulta todos los servicios especiales de tren programados para el Dimecres Bo

El Consell prohíbe dar de comer a las cabras salvajes en zonas concurridas, como miradores y calas

El Consell prohíbe dar de comer a las cabras salvajes en zonas concurridas, como miradores y calas

Presión entre pretextos inexplicables

Caimari inaugura el CEIP Ses Deveres tras 16 años reivindicando una nueva escuela

Caimari inaugura el CEIP Ses Deveres tras 16 años reivindicando una nueva escuela

Inca se transforma: de la ciudad del calzado a la capital de la economía social

Inca se transforma: de la ciudad del calzado a la capital de la economía social

Archivan la denuncia contra la alcaldesa de Felanitx por unas presuntas amenazas a un policía en una feria del vino

Archivan la denuncia contra la alcaldesa de Felanitx por unas presuntas amenazas a un policía en una feria del vino

Galmés se reúne con la Asociación Balear de Entidades de Caza: "Los cazadores son un ejemplo de respeto para el medio ambiente"

Galmés se reúne con la Asociación Balear de Entidades de Caza: "Los cazadores son un ejemplo de respeto para el medio ambiente"

Más de 200 vecinos se manifiestan en Valldemossa contra el cierre de la 'escoleta' municipal: 'Basta de excusas'

Más de 200 vecinos se manifiestan en Valldemossa contra el cierre de la 'escoleta' municipal: 'Basta de excusas'
Tracking Pixel Contents