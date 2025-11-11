Consulta todos los servicios especiales de tren programados para el Dimecres Bo

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha programado 42 servicios especiales este miércoles con motivo del Dijous Bo de Inca, que se suman a los trenes del horario habitual para facilitar un desplazamiento cómodo y seguro a todos aquellos que quieran asistir a la tradicional revetla de la capital del Raiguer.

El refuerzo incluye trenes vespertinos y nocturnos que circularán entre Palma, Inca, Manacor y sa Pobla hasta la madrugada. Las salidas comenzarán a las 20.25 horas del miércoles y se prolongarán hasta las 5.00 horas del jueves, con servicios en ambos sentidos, ha informado la Conselleria de Transportes.

Palma - Inca

Desde Palma hacia Inca habrá doce trenes especiales, con la primera salida a las 20.25 horas y la última a las 4.20 horas. En sentido contrario, los trayectos Inca-Palma comenzarán a las 21.03 horas y finalizarán a las 5.00 horas.

Manacor - Inca

Desde Manacor, los trenes especiales hacia Inca circularán entre las 00.00 y las 3.45 horas, mientras que en sentido inverso, Inca-Manacor, lo harán entre las 0.40 y las 4.20 horas.

Sa Pobla - Inca

En cuanto a sa Pobla, los servicios sa Pobla-Inca se iniciarán a las 00.20 horas y concluirán a las 3.20 horas, y en sentido contrario, Inca-sa Pobla, entre las 0.45 y las 3.40 horas. Además, SFM ha habilitado un tren Palma-sa Pobla a las 23.15 horas y otro sa Pobla-Palma a las 4.20 horas.

Con este dispositivo, SFM vuelve a ofrecer servicios nocturnos especiales durante las principales fiestas y celebraciones populares del corredor ferroviario, como ya hizo en las fiestas des Vermar de Binissalem, las fiestas de la Patrona de Palma o el Festival Sa Rocketa en Santa Maria.

Toda la información detallada sobre horarios y trayectos puede consultarse en la web oficial www.trensfm.com.