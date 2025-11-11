El Consell prohíbe dar de comer a las cabras salvajes en zonas concurridas, como miradores y calas

El Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca ha aprobado una resolución que prohíbe alimentar artificialmente o atraer con comida a las cabras salvajes y asilvestradas en zonas concurridas por el público, como pueden ser miradores, aparcamientos, calas y otros espacios visitados por residentes y turistas.

La institución insular asegura que se trata de "una medida preventiva para ofrecer una respuesta efectiva y coordinada a un problema que se ha agravado en los últimos años en muchas zonas de la isla, con la cual se intenta de evitar problemas de salud pública y alteraciones en el comportamiento del animal y, al mismo tiempo, proteger la cabra salvaje mallorquina".

En declaraciones recogidas en una nota de prensa, el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, argumentó que éste es un problema en aumento en Mallorca sobre todo en verano, como consecuencia de "la presencia de cabras que descienden de las zonas montañosas en busca de alimento y agua, atraídas por los jardines, papeleras y zonas verdes de urbanizaciones y áreas turísticas".

"Genera dependencia"

"Alimentar a las cabras altera su comportamiento natural, genera dependencia, favorece la concentración anómala de ejemplares y puede causar episodios de agresividad. Con esta medida queremos garantizar la convivencia entre la fauna y las personas, proteger a la cabra salvaje mallorquina y mantener el equilibrio ecológico de nuestros espacios naturales», manifestó.

En la resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial de Balears (BOIB), también se aprueba un modelo oficial de señalización informativa con el mensaje 'Prohibit alimentar les cabres / Prohibido alimentar a las cabras / Do not feed the goats'. Las personas afectadas por la presencia de estos animales, como propietarios, arrendadores de bienes inmuebles, responsables de establecimientos o trabajadores, podrán colocar estos carteles en lugares de alta afluencia, como miradores, zonas de aparcamiento o puntos turísticos muy frecuentados..

El documento recuerda que incumplir esta prohibición conlleva sanciones, de acuerdo con la Ley balear de caza y pesca fluvial. Quedan excluidos de esta norma los titulares y gestores de cotos que actúan siguiendo las normas cinegéticas autorizadas.