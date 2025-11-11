Caimari inaugura el CEIP Ses Deveres tras 16 años reivindicando una nueva escuela

Tras 16 años reivindicando una nueva escuela, Caimari celebró ayer la inauguración oficial del nuevo CEIP Ses Deveres, que empezó a funcionar en septiembre y tiene capacidad para 225 alumnos. Además, el esperado colegio es un ejemplo del modelo de centros educativos que quiere el Govern ya que la infraestructura incluye dos aulas de primer ciclo de educación infantil. Así, Ses Deveres también incluye la etapa educativa de 0 a 3 años, en línea con “la apuesta del Govern por la creación de plazas públicas gratuitas para niños de este grupo de edad, una medida que refuerza el compromiso con la equidad educativa y la conciliación familiar”. Así, el primer ciclo de educación infantil del CEIP Ses Deveres dispone de 24 plazas de 0 a 3 años, que son gestionadas directamente por la Conselleria de Educació i Universitats, una medida que en verano provocó el desacuerdo de la Apima al considerar que al incluir el ciclo de 0 a 3 años la nueva escuela quedaría "obsoleta antes de estrenarse".

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Selva, Joan Rotger, fueron los encargados de descubrir la placa inaugural de una infraestructura educativa largamente reivindicada por la comunidad educativa del municipio. En el acto también estuvo el conseller de Educación, Antoni Vera, y distintos representantes institucionales y de la comunidad educativa. Tras un recorrido por los distintos espacios de la nueva escuela, llegó el turno de los parlamentos en un enclave único, el patio en pleno corazón de la Serra de Tramuntana y rodeado de los olivos característicos de Caimari.

“Es un día de satisfacción que recuerda que el esfuerzo siempre vale la pena”, dijo Prohens tras recordar que la infraestructura ha sido una realidad en un tiempo récord ya que la primera piedra se colocó en marzo del año pasado. De hecho, fue uno de los comentarios más repetidos con motivo de la inauguración que no se han querido perder los vecinos del municipio. “Han fet una viada”, era lo más comentado. De hecho, la presidenta Prohens recordó que en marzo de 2024 cuando se colocó la primera piedra pudo cumplir con la palabra dada al alcalde. “Cuando hay gestión y voluntad, el trabajo sale”, aseguró Prohens que agradeció la paciencia que han tenido las familias durante estos 16 años reivindicando un nuevo colegio. “Las vistas son irrepetibles”, confesó entre risas la presidenta que dejó claro que "la educación no es un gasto, es la mejor inversión que puede hacer el Govern".

Esfuerzos

Un emocionado alcalde agradeció durante su intervención la dedicación, el tiempo y los esfuerzos invertidos a lo largo de todos estos años de reivindicaciones para que Caimari pudiera contar con una escuela. “Vivimos una transformación educativa y Caimari empieza esta revolución” con edificios que atienden las nuevas necesidades que plantea la educación, en referencia a que el nuevo CEIP Ses Deveres integra las etapas educativas de 0 a 12 años. “Tenemos una infraestructura de futuro que puede dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa de Caimari”, concluyó el alcalde satisfecho con la inauguración.

El nuevo centro, construido en la finca Ses Deveres, en una parcela de 4.070 m² cedida por el Ayuntamiento de Selva, cuenta con 3 unidades de educación infantil y 6 de primaria, con una capacidad total para 225 alumnos. El proyecto, impulsado por el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC), ha sido ejecutado por la empresa Bigas Grup SL, con un presupuesto de 4.837.423 euros. El centro se distribuye en dos bloques: un edificio principal de dos plantas que acoge el aulario de infantil y primaria, así como la zona administrativa; y un segundo bloque de planta baja destinado a gimnasio, vestuarios, cocina y comedor.