El Ayuntamiento de Andratx refuerza la formación de sus pilotos de drones

Agentes de la Policía Local, personal de Medio Ambiente y efectivos de Protección Civil de Andratx han participado este martes en un curso especializado para la conversión de la licencia de piloto de dron STS España a STS Europa, impartido en las instalaciones deportivas Melisa Nicolau de s'Arracó por una empresa acreditada en la materia.

Según informó el Ayuntamiento en una nota, esta formación permite a los pilotos que ya disponían del certificado nacional obtener la homologación oficial europea. "Gracias a esta conversión, los participantes quedan habilitados para volar en cualquier país miembro EASA, consolidando su condición de pilotos profesionales actualizados y preparados para operar bajo los nuevos estándares de seguridad y operación aérea establecidos por la Unión Europea", destacó el Consistorio.

Inspecciones aéreas

Desde que Andratx cuenta con este servicio de pilotaje de drones, gestionado desde el cuartel de la Policía Local, se han podido realizar inspecciones aéreas en zonas montañosas y otras actuaciones orientadas a la detección y prevención de agresiones al medio ambiente, además de apoyar tareas de vigilancia, control y coordinación en el territorio municipal.

Actualmente, Andratx cuenta con tres drones operativos, uno destinado a la Policía Local, otro al departamento de Medio Ambiente y un tercero a Protección Civil.

Según indica la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, "estas formaciones son fundamentales para que el personal municipal pueda actuar con eficacia y seguridad, reforzando la vigilancia, el control medioambiental y la capacidad de respuesta en emergencias".