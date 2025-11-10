El Museo del Ferrocarril de Mallorca abre sus puertas en Son Carrió

El Museo del Ferrocarril de Mallorca, que ha sido inaugurado este lunes por la presidenta del Govern, Margalida Prohens, ya es una realidad. Se encuentra ubicado en el almacén ferroviario que se construyó en Son Carrió, para la vuelta del tren de Llevant, que tenía que unir Manacor con Artà. Las instalaciones del nuevo museo abrirán sus puertas al público el miércoles 12 de noviembre.

Se trata de un proyecto impulsado por Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), en colaboración con la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, el Ayuntamiento de Sant Llorenç y la Fundación Ferrocaib. Para hacerlo realidad se han invertido 3,7 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation y enmarcado en el plan de inversiones «Islas en transformación».

“Desde el Govern apostamos y defendemos como nunca este medio de transporte; como muestra, en los dos últimos años hemos avanzado con valentía”, manifestaba la presidenta, haciendo referencia a los proyectos de Llucmajor, pasando por el aeropuerto, el prolongamiento hasta Alcúdia o la ampliación del metro hacia el hospital de Son Espases.

“Si disponemos de financiación, no renunciamos a la ampliación de la red ferroviaria, como el tren hasta Artà y Capdepera”, manifestó Prohens en referencia al tramo ferroviario Manacor-Artà, conocido como tren de Llevant, que lleva veintisiete años reivindicándose y que ahora se condiciona a la firma de un convenio ferroviario con el Estado.

Bendición de la nueva instalación

La presidenta, junto con el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el presidente del Consell Insular de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Sant Llorenç, Jaume Soler, descubrieron una placa conmemorativa de la efeméride. Seguidamente, el rector Jaume Mercant, acompañado por mossèn Rafel Galmés, bendijeron las nuevas instalaciones.

El nuevo museo ofrece una exposición inmersiva / Biel Capó

El recorrido por el museo empieza en una estación de finales del siglo XIX, donde el visitante se adentra en la historia a través de una gran proyección inmersiva integrada en una escenografía cuidada, poblada por personajes de la época recreados en formato holográfico. A continuación, un jefe de estación invita a subir a un tren para emprender, de la mano del ingeniero Eusebi Estada —autor del proyecto de la red ferroviaria mallorquina—, un viaje simbólico por la Mallorca del pasado, en un vagón histórico restaurado de la Compañía de los Ferrocarriles de Mallorca. La visita concluye en un espacio dotado de recursos interactivos dedicado a las diferentes profesiones vinculadas al mundo del ferrocarril.

Este museo representa la culminación de un largo trayecto que empezó en 2012, con la cesión de la nave a la Fundación Ferrocaib con el fin de desarrollar actividades destinadas a la recuperación, conservación y difusión del patrimonio histórico ferroviario. En este sentido, la presidenta ha reconocido la tarea de Guillem Febrer, presidente de esta fundación y principal impulsor de esta iniciativa.

Al frente de la gestión del museo se encuentra 3 Salut Mental, formada por las entidades sociales Estel de Llevant, Fundación Es Garrover y Asociación Girasol, que llevan tres décadas trabajando para garantizar los derechos y las oportunidades de personas con trastornos de salud mental y sus familias.

Dependencias del nuevo museo de Son Carrió / Biel Capó

El museo abrirá sus puertas al público en un horario ininterrumpido de 10.00 h a 17.00 h, de miércoles a domingo durante los meses de la temporada de invierno, y será gratuito durante esta primera semana. Con motivo de la inauguración, el próximo sábado, día 15 de noviembre, este espacio acogerá una fiesta popular con actividades infantiles.