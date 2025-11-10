Manacor marcará con un pavimento especial y placas las fosas de víctimas franquistas

El Ayuntamiento de Manacor quiere que todos los que entren en el cementerio municipal de Son Coletes sepan exactamente lo que hay bajo sus pies, bajo los cinco metros de tierra que cubren las fosas abiertas durante los tres planes del Govern, desde 2020 a 2023, claves para la recuperación de más de un centenar de cuerpos de víctimas de la represión franquista. «Algo hay que hacer para recordar a la gente, que este fue el lugar de máxima represión en Mallorca», explica el concejal manacorí Sebastià Llodrà (Més-Esquerra).

Entre las propuestas municipales está la señalización de dónde estaban las fosas mediante un cambio de pavimento, de color y material diferente al resto del conjunto, de manera que deje entrever la zona levantada para abrir las fosas. Y por otro lado con placas en donde figuren los nombres de los represaliados que hayan podido ser identificados. Todo ello pensado como una forma de contar una historia, hasta ahora oculta bajo la tierra común.

Unos trabajos que el Ayuntamiento tiene claro que podrá asumir económicamente hablando (aunque todavía no quiere valorar costes), pero que no sabe si se realizarán a través del servicio de la brigada local o si se encargarán a una empresa externa.

Otra imagen aérea de las exavaciones en Son Coletes. / D. M.

Tras la última campaña de excavación y exhumación en Son Coletes, en la primavera de 2023, en total se abrieron 14 fosas y se recuperaron al menos 131 víctimas, 14 de ellas mujeres, como Aurora Picornell, las Roges del Molinar y las milicianas de la Cruz Roja desembarcadas con el capitán republicano Alberto Bayo. De hecho, llama la atención que de las 20 mujeres asesinadas durante la represión, 14 hayan sido encontradas en las fosas ‘manacorines’.

Concretamente, en la última campaña se localizaron siete fosas, además de continuar con las ya documentadas en 2020 y 2021, y se recuperaron los restos de 45 víctimas. Asimismo, se documentaron tres paredes laterales del antiguo cementerio. Con esta tercera fase, se dieron por finalizados los trabajos de campo en Son Coletes, donde se intervinieron 1.318 metros cuadrados de terrenos.

Deber democrático

«No se han recuperado todas las víctimas, pero sí todas las que se podían recuperar», explica el Consistorio. «Son Coletes se ha convertido en un lugar de memoria ineludible». Por eso, la intención de la administración local es que este lugar no sea olvidado. «Poner en relieve lugares como Son Coletes es un deber democrático. Hace falta mucha labor pedagógica y Son Coletes debe servir para ello», han recordado desde la Sala en varias ocasiones.

A partir de aquí, se pueden contemplar muchas actividades, como, por ejemplo, rutas de memoria. «Debemos hablar con diversos expertos y especialistas locales en la guerra civil y la represión para marcar la estrategia que seguiremos posteriormente».

Hace años que el ayuntamiento ‘manacorí’ insiste en que uno de los lugares más representativos de la represión en Mallorca debe tener un espacio didáctico; donde las instituciones deben tener una responsabilidad y una función pedagógica acerca de lo que ocurrió. «Es imprescindible dejar el espacio en condiciones dignas para recordar a las víctimas». Todo ello con la finalidad de crear posteriormente un espacio de memoria.