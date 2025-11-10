Galmés se reúne con la Asociación Balear de Entidades de Caza: "Los cazadores son un ejemplo de respeto para el medio ambiente"
Durante la reunión, se ha tratado el trabajo desarrollado estos dos años y medio de legislatura y los pasos que ya se han dado para dar respuesta a diversas reivindicaciones del sector
El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha reunido con la Asociación Balear de Entidades de Caza (ABEC) para reforzar la colaboración y el compromiso con el sector cinegético.
El Consell ha informado que el presidente Galmés, junto con el director insular de Caza, Sebastià Perelló, se han reunido en el Palau del Consell con representantes de la Asociación Balear de Entidades de Caza con el objetivo de fortalecer la colaboración y hacer seguimiento de los principales temas de interés para el sector cinegético de la isla.
Durante la reunión, se ha tratado el trabajo desarrollado estos dos años y medio de legislatura y los pasos que ya se han dado para dar respuesta a diversas reivindicaciones del sector. El encuentro ha servido para reforzar el trabajo conjunto entre el Consell y la ABEC.
El presidente Galmés ha subrayado que "la caza es una actividad ligada a la identidad de Mallorca, y los cazadores son un ejemplo de respeto por el medio ambiente y por las tradiciones". "El Consell de Mallorca reafirma su compromiso con el sector cinegético para garantizar su continuidad desde una gestión responsable y sostenible", ha añadido.
En este sentido, el presidente del Consell ha destacado que "el trabajo realizado hasta ahora es un primer paso; se continuará trabajando conjuntamente con las entidades del sector para alcanzar los objetivos marcados", ha sentenciado Galmés.
