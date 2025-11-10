Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galmés se reúne con la Asociación Balear de Entidades de Caza: "Los cazadores son un ejemplo de respeto para el medio ambiente"

Durante la reunión, se ha tratado el trabajo desarrollado estos dos años y medio de legislatura y los pasos que ya se han dado para dar respuesta a diversas reivindicaciones del sector

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, se reúne con los representantes de la Asociación Balear de Entidades de Caza (ABEC)

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, se reúne con los representantes de la Asociación Balear de Entidades de Caza (ABEC) / Consell de Mallorca

EP

Palma

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha reunido con la Asociación Balear de Entidades de Caza (ABEC) para reforzar la colaboración y el compromiso con el sector cinegético.

El Consell ha informado que el presidente Galmés, junto con el director insular de Caza, Sebastià Perelló, se han reunido en el Palau del Consell con representantes de la Asociación Balear de Entidades de Caza con el objetivo de fortalecer la colaboración y hacer seguimiento de los principales temas de interés para el sector cinegético de la isla.

Durante la reunión, se ha tratado el trabajo desarrollado estos dos años y medio de legislatura y los pasos que ya se han dado para dar respuesta a diversas reivindicaciones del sector. El encuentro ha servido para reforzar el trabajo conjunto entre el Consell y la ABEC.

El presidente Galmés ha subrayado que "la caza es una actividad ligada a la identidad de Mallorca, y los cazadores son un ejemplo de respeto por el medio ambiente y por las tradiciones". "El Consell de Mallorca reafirma su compromiso con el sector cinegético para garantizar su continuidad desde una gestión responsable y sostenible", ha añadido.

En este sentido, el presidente del Consell ha destacado que "el trabajo realizado hasta ahora es un primer paso; se continuará trabajando conjuntamente con las entidades del sector para alcanzar los objetivos marcados", ha sentenciado Galmés.

Más de 200 vecinos se manifiestan en Valldemossa contra el cierre de la 'escoleta' municipal: 'Basta de excusas'

Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes

El Museo del Ferrocarril de Mallorca abre sus puertas en Son Carrió

Alquileres disparados en Mallorca: una habitación con vistas a la plaza de Bunyola por 650 euros

Valldemossa moviliza a más personal municipal para tratar de mantener la 'escoleta' abierta

Manacor marcará con un pavimento especial y placas las fosas de víctimas franquistas

La Fira de Pollença llena las calles de arte, tradición y reflexión sobre un “futuro habitable”
