Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha reforzado las medidas de protección frente a la gripe aviar en Baleares, entre ellas, se prohíben los mercados semanales y los certámenes ganaderos en 14 municipios, que son las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia.

Esta actualización se produce después que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya aplicado desde este lunes medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación del virus, recogidas en la Orden ministerial de 2006.

Esta norma prohíbe, con carácter general, la cría de aves de corral al aire libre en los municipios de riesgo y vigilancia. No obstante, en Baleares se permite la cría exterior siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Concretamente, la comida y la bebida deben proporcionarse en interiores o espacios protegidos, sin contacto con aves silvestres; los depósitos exteriores de agua deben estar protegidos del contacto con aves silvestres; y el agua procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres debe tratarse para inactivar posibles virus.

Las unidades veterinarias locales reforzarán la sensibilización y la información preventiva, y visitarán las explotaciones comerciales para comprobar la aplicación de las medidas.

Asimismo, la detección de alguno de los siguientes signos deberá comunicarse inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales: caída del consumo de pienso o de agua superior al 20 por ciento, mortalidad superior al 3 por ciento durante una semana sin causa justificada, descenso de la puesta superior al 5 por ciento durante más de dos días consecutivos o cualquier signo clínico o lesión post mortem que sugiera influenza aviar.

Por otro lado, a partir de este lunes entran en vigor medidas de control que se aplican en las zonas de especial riesgo y en las zonas de vigilancia específica establecidas en la Orden de 2006 que, en el caso de las Islas, afectan a los municipios de Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Pollença y Alcúdia (zonas de especial riesgo), y Felanitx, Campos, Formentera, Ibiza, Sant Josep de Sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Maó, Es Mercadal y Ses Salines (zonas de especial vigilancia).

No obstante, no se descarta que en las próximas semanas las medidas deban extenderse a todo el territorio. Una circunstancia que se adoptará de acuerdo con los datos de evolución epidemiológica y con la información que facilite el Ministerio de Agricultura.

Así, las explotaciones que participan en los mercados semanales están registradas y suministran aves para autoconsumo en pequeñas cantidades, sin grandes concentraciones ni interacción con aves silvestres. Por lo tanto, se permite mantener su actividad, siempre que la evolución epidemiológica lo permita.

No obstante, quedan prohibidos los mercados de este tipo que se celebren en las zonas de especial riesgo (Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Pollença y Alcúdia) y en las zonas de especial vigilancia (Felanitx, Campos, Formentera, Ibiza, Sant Josep de Sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Maó, Es Mercadal y Ses Salines) cuando se concentren aves procedentes de más de una explotación o de municipios diferentes, tanto si son aves de corral como aves cautivas.

Igualmente, a partir de este lunes quedan prohibidos los certámenes ganaderos en las zonas de especial riesgo y de vigilancia.

En el resto de municipios se podrá solicitar una autorización, en la que deberán incluirse todos los datos previstos en la resolución de la Conselleria sobre medidas relativas a la prevención de la influenza aviar en Baleares: especies participantes, número de aves, procedencia, separación entre especies, duración y medidas preventivas (local cerrado, carpa, etc.).

La Dirección General valorará cada solicitud según el riesgo y podrá autorizar, denegar o modificar las condiciones de celebración. Las peticiones deberán presentarse con al menos 30 días de antelación a la fecha prevista del evento.

En cuanto a las palomas mensajeras y los vuelos de entrenamiento, se autoriza esta actividad bajo la supervisión del veterinario responsable de las vacunaciones, ya que en estas aves no es habitual la detección de la enfermedad y se transportan en vehículos cerrados hasta el lugar de liberación, para regresar posteriormente al palomar de origen.

No obstante, el director general de Agricultura, Fernando Fernández, ha advertido que, ante el avance de la enfermedad en el territorio nacional, estas condiciones podrán modificarse en cualquier momento.

"Está prevista una nueva reunión con el Ministerio en los próximos días, y es muy probable que todas estas medidas se amplíen al resto de municipios", ha concluido.