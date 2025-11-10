Archivan la denuncia contra la alcaldesa de Felanitx por unas presuntas amenazas a un policía en una feria del vino

El juzgado de instrucción número uno de Manacor ha archivado la denuncia de un policía local de Felanitx contra la alcaldesa del municipio, Catalina Soler (PP), por un presunto delito de resistencia o desobediencia grave a la autoridad. Considera la juez que no había indicios para seguir con el procedimiento.

En una resolución fechada el pasado septiembre, concluye la magistrada que “al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito, procede acordar el sobreseimiento provisional y archivo de las [diligencias previas]”.

Los hechos se remontan al pasado verano. Un oficial de la Policía Local de Felanitx redactó un informe en que acusaba a la histórica alcaldesa de haberle proferido amenazas, insultos y gestos obscenos mientras patrullaba en una fiesta del vino que se celebró en Portocolom el pasado 12 de julio.

El oficial relató que, durante esa noche, al acercarse a un vehículo donde estaba la alcaldesa junto con un agente fuera de servicio, Soler le increpó con expresiones como éstas: “¿Dónde estabas? No te he visto en toda la noche. Espabila, espabila”.

Según el informe, también le habría lanzado amenazas del siguiente tenor: “Aún no conoces a na Carraixeta. Estoy en política hace 25 años y es por cumplir lo que digo. Alerta”.

"Jódete"

Posteriormente, la alcaldesa —siempre según la denuncia— le habría proferido gestos “obscenos” en plena vía pública, así como la siguiente expresión: “Jódete”, en repetidas ocasiones, “lanzando el brazo hacia adelante y hacia detrás con el puño cerrado”.

Al conocerse este informe policial el pasado verano, Soler negó rotundamente los hechos, “absolutamente todos”, y anunció que llevaría el caso a Fiscalía, “al agente y a quien ha filtrado el informe”, además de informar de que se había abierto un expediente de investigación interna dentro de la misma Policía Local para aclarar los hechos.

“Niego también que estuviera borracha. Incluso mi madre me llamó ayer preocupada para ver dónde podía declarar para decir que no bebí vino porque no me gusta. Tomé una copa en toda la tarde”, argumentó en aquel momento.