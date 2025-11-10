Alquileres disparados en Mallorca: una habitación con vistas a la plaza de Bunyola por 650 euros

El precio de los alquileres sigue alcanzando nuevas cotas. Si hace solo unos años 650 euros al mes era un precio razonable para alquilar una casa, ahora esa cantidad se paga solo por una habitación en ofertas que se dirigen directamente a extranjeros.

La última muestra de arrendamiento de una habitación en estas condiciones se ha visto en Bunyola, donde el propietario de una casa ofrece una habitación en un grupo de Facebook titulado ‘Mallorca private apartments and rooms… & Mallorca expats life’. Es decir, un alquiler que se ofrece directamente a extranjeros, con un precio disparado en un pueblo que desde hace décadas sufre escasez de viviendas para sus propios vecinos y en el que el precio medio de venta de una casa se sitúa en 453.000 euros, según datos de RealAdvisor.

Con vistas a la Plaça de Bunyola

Esta oferta de alquiler de una habitación por 650 euros al mes en pleno centro del pueblo fue publicada el pasado 30 de octubre solo en inglés se ofrece para una sola persona a partir de diciembre, aunque se especifica que “se pueden permitir parejas”, aunque no mascotas porque en la casa, de tres plantas con terraza, ya vive un perro.

Otros atractivos de la casa son el “ambiente tranquilo y auténtico de pueblo” y las vistas a la Plaça de Bunyola, además de la buena conexión con Palma y la cercanía de la paradas de bus, situada frente a la misma casa.

La oferta de una habitación con vistas a la plaza de Bunyola por 650 euros en la oágina de Facebook / DM

Un chollazo por 650 euros (capten la ironía). A pesar de este precio, no se trata de un hecho aislado. Como ya publicó Diario de Mallorca, en la isla hay habitaciones que se alquilan por mil euros.

Según Fotocasa, en 2020 el alquiler medio de una habitación en el archipiélago era de 380 euros, mientras que hoy el precio mensual de un dormitorio se sitúa en 558 euros al mes.

Vista panorámica de Bunyola / DM

Viviendas sociales para jóvenes

La escasez de vivienda y los precios disparados es uno de los grandes problemas de Bunyola. Esta oferta fue publicada pocos días después de que el Ayuntamiento aprobase la cesión al IBAVI del antiguo cuartel de la Guardia Civil en el pueblo, convertido después en Casal d’Entitats Ciutadanes y hoy en estado de ruina, para destinarlo a la construcción de pisos sociales para jóvenes.

Entonces, la alcaldesa Marian Serralta, en declaraciones a Diario de Mallorca, señalaba que sería “avance significativo para facilitar el acceso a la vivienda y dar respuesta a una de las principales necesidades del municipio”.