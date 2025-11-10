Más de 200 vecinos se manifiestan en Valldemossa contra el cierre de la 'escoleta' municipal: 'Basta de excusas'

Una manifestación convocada por padres de alumnos de la ‘escoleta’ municipal de Valldemossa, que fue respaldada por numerosos vecinos de la localidad, recorrió este lunes las calles de la localidad para exigir que este centro siga abierto.

La empresa que llevaba el servicio, Òmnium Educatiu Cultural, cuya concesión caducó hace tiempo, ha anunciado que dejará de prestar el servicio el próximo 19 de noviembre, después de innumerables problemas con el pago de las nóminas a los trabajadores en los últimos años.

Los vecinos recorrieron el centro de Valldemossa durante su protesta / MANU MIELNIEZUK

La manifestación, en la que participaron más de 200 personas y que empezó a las cinco de la tarde, se dirigió a la sede del Ayuntamiento valldemossí para reclamar una solución inmediata. Allí hubo gritos contra el gobierno municipal encabezado por el alcalde Nadal Torres, que es el responsable de la gestión de la ‘escoleta’.

'Les escoletes es cuiden'

Los manifestantes llevaban pancartas con lemas como ‘Valldemossa, les escoletes es cuiden, no es tanquen’ y ‘Prou excuses de mal pagador’.

Mientras protestaban delante de la sede consistorial, los convocantes de la marcha tuvieron ocasión de hablar con el regidor de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico-Artìstico, Kiko Marín.

Manifestación vecinal en Valldemossa / MANU MIELNIEZUK

Según la versión de los manifestantes, éste les trasladó su impresión de que, si el Ayuntamiento abonaba a Òmnium los 35.000 euros que le debe, el problema podría quedar resuelto y la empresa seguiría con el servicio por ahora.

Las explicaciones no convencieron a los manifestantes, que no se acaban de fiar de que ésa sea una solución para que los niños pequeños de Valldemossa no se queden sin este recurso municipal. Anunciaron su intención de seguir realizando acciones de protesta hasta que se les dé una alternativa por escrito y fiable.

Regidor de Educación

Precisamente, este fin de semana el regidor Marín publicó un comunicado en que señalaba ha destinado “más personal municipal” para “agilizar” la nueva licitación del contrato de la ‘escoleta’ ante el inminente cierre del servicio.

En esa nota, el Ayuntamiento comunicó que ha mantenido reuniones con la conselleria de Educación, el Consell de Mallorca y la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib) para “compartir la situación y explorar vías de colaboración alternativas que permitan una resolución”. Estas instituciones, según la versión municipal, “han ofrecido apoyo técnico y jurídico”.

El Consistorio declaró ser “plenamente consciente del esfuerzo, paciencia y comprensión” que ha demostrado la ciudadanía y entiende el “malestar” que esta situación genera a las familias y maestros. “Sabemos que la confianza se recupera con hechos, y este es mi compromiso”, concluyó su escrito el regidor Marín.