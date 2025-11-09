Selva inicia las obras del futuro Parc Verd del municipio

Esta semana se han iniciado las obras del futuro Parc Verd de Selva, una "infraestructura clave para la gestión de residuos y voluminosos del municipio", según subraya el Ayuntamiento. El proyecto es posible gracias a las subvenciones del Plan de Obras y Servicios (POS) del Consell de Mallorca para los años 2024 y 2025 que "permiten avanzar hacia un modelo de municipio más sostenible y respetuoso con el entorno".

La empresa adjudicataria es MAN S.A. por 920.000 euros subvencionados por el Consell de Mallorca. El tiempo de ejecución es de 6 meses. Durante el transcurso de las obras, el servicio de Punt Verd continuará ofreciéndose con normalidad, destaca el Consistorio, ya que "la brigada municipal ha recolocado el área de aportación para la comodidad de la ciudadanía y no interrumpir el servicio".

Imagen aérea de los primeros movimientos de tierra en la finca. / Ajuntament

El Ayuntamiento de Selva compró la finca de 8.000 metros cuadrados para instalar el Parc Verd, y el proyecto contempla la rehabilitación de la casa antigua existente para usos socioeducativos y medioambientales. El alcalde de Selva, Joan Rotger, destaca que "este proyecto responde a una necesidad real del municipio y es un paso importante hacia una gestión más eficiente y sostenible. Gracias al apoyo del Consell de Mallorca, podemos hacer realidad una infraestructura que mejorará el servicio a los vecinos y contribuirá a preservar nuestro entorno".

El nuevo Parc Verd "facilitará a la ciudadanía la correcta separación y depósito de restos vegetales, muebles, electrodomésticos y otros materiales, mejorando la gestión municipal de residuos y reduciendo el impacto ambiental", concluye la institución municipal.