Ferias
Pep Ferriol gana el concurso de calabaza autóctona de Muro con una pieza de 49,71 kilos
Este año se ha batido un récord con un total de 30 participantes en el tradicional certamen, uno de los platos fuertes de la feria
El tradicional concurso de calabaza autóctona que se celebra en el marco de la Fira de Tardor de Muro, que integra la feria dedicada a este fruto otoñal, ha tenido un claro ganador. Pep Ferriol se ha impuesto con una calabaza de 49,71 kilos, ganando el primer premio, dotado con 700 euros.
Este año se ha batido un récord de participación en el concurso de calabaza autóctona, con un total de 30 participantes que han aportado sus frutos en muchos casos procedentes de la finca experimental que el Ayuntamiento de Muro puso en marcha hace dos años, cediendo una parcela a los vecinos del municipio.
En un día soleado que contrasta con la jornada de ayer, en la que tuvieron que suspenderse los actos que estaban programados al aire libre, la localidad de Muro ha celebrado una animada Fira de Tardor y XIX Fira de la Carabassa, con numerosas paradas comerciales en el entorno del Ayuntamiento y exposiciones de herramientas del campo y carros antiguos, entre otras muestras. La feria ha incluido la Ruta Gastronòmica de la Carabassa en la que diversos bares y restaurantes han ofrecido las mejores recetas basadas en este fruto.
- El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
- La resistencia a desaparecer de un histórico pub de Magaluf, el Prince William, impide la demolición total del Hotel Teix
- Unos turistas demandan al ayuntamiento de Calvià al romperse una señal de tráfico y caer sobre un menor
- Unos inversores promueven 19 instalaciones de baterías en Camp de Mar, con un presupuesto de unos 35 millones de euros
- La renuncia de sa Pobla al mar es más antigua de lo que se creía
- Fin a una saga de pescadores en Cala Rajada | Joan Fuster, el último de los ‘Pere Andreu’: “He disfrutado de trabajar en el mar, vivir la naturaleza es precioso”
- Sale a la luz un tramo del antiguo camino de acceso a la Inca medieval
- Sant Llorenç des Cardassar quiere ser el pueblo Ferrero Rocher esta Navidad