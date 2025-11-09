Pep Ferriol gana el concurso de calabaza autóctona de Muro con una pieza de 49,71 kilos

El tradicional concurso de calabaza autóctona que se celebra en el marco de la Fira de Tardor de Muro, que integra la feria dedicada a este fruto otoñal, ha tenido un claro ganador. Pep Ferriol se ha impuesto con una calabaza de 49,71 kilos, ganando el primer premio, dotado con 700 euros.

Este año se ha batido un récord de participación en el concurso de calabaza autóctona, con un total de 30 participantes que han aportado sus frutos en muchos casos procedentes de la finca experimental que el Ayuntamiento de Muro puso en marcha hace dos años, cediendo una parcela a los vecinos del municipio.

El momento de pesar una de las calabazas participantes. / Ajuntament

En un día soleado que contrasta con la jornada de ayer, en la que tuvieron que suspenderse los actos que estaban programados al aire libre, la localidad de Muro ha celebrado una animada Fira de Tardor y XIX Fira de la Carabassa, con numerosas paradas comerciales en el entorno del Ayuntamiento y exposiciones de herramientas del campo y carros antiguos, entre otras muestras. La feria ha incluido la Ruta Gastronòmica de la Carabassa en la que diversos bares y restaurantes han ofrecido las mejores recetas basadas en este fruto.