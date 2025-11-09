El nuevo Palacio de Justicia de Manacor se iniciará antes de fin de año

La empresa Ortiz Construcciones y Proyectos SA ha sido finalmente la adjudicataria para ejecutar las obras de los nuevos juzgados unificados de Manacor, en un solar cercano a la Ronda de Felanitx. La firma madrileña se lleva así un proyecto que tiene un presupuesto de 18,9 millones de euros. Está previsto que las obras estén listas a principios del año 2029. La superficie total construida será de 9.228 metros cuadrados distribuidos en varias plantas.

Con la construcción del nuevo edificio se pretende unificar las distintas sedes judiciales de primera instrucción repartidas ahora por el centro de la ciudad, que «presentan un espacio escaso e instalaciones obsoletas». El acto de replanteo podría consumarse antes de finales de año.

De esta forma se pone fin a una serie de capítulos frustrados desde el anuncio de la Secretaría de Estado de Justicia de construir un nuevo palacio de justicia en Manacor. El último de ellos el pasado 13 de marzo y marcado por una adjudicación que tuvo que declararse desierta por falta de ofertas que se ajustaran al presupuesto de casi 20,5 millones de euros.

De hecho, fue en el mes de febrero de 2011 cuando el Ayuntamiento de Manacor ya aprobó la cesión de un solar de 4.595 metros cuadrados de la calle Pilar al Ministerio de Justicia a fin de que pudiera construir doce juzgados unificados. Un compromiso que no ha cristalizado hasta ahora, después de que el órgano estatal lo incluyera en sus presupuestos en 2021.

Imagen virtual del interior del futuro edificio judicial. / D. M.

Cabe recordar que en las sucesivas memorias del año judicial que el Ministerio publica con las principales incidencias y estadísticas, desde hace más de una década resalta el mal estado físico (tanto de conservación como de espacio) de los juzgados de Manacor, las dificultades logísticas que supone la dispersión por la ciudad de los diferentes juzgados de instrucción y la necesidad de construir un edificio común y moderno.

Es cierto que el traslado de los diferentes juzgados de centro de Manacor hacia las afueras puede suponer algunos problemas, pero también lo es que de este modo el Consistorio recuperará el edificio de Palau de Justícia, con lo que podrá unificar todo el Claustre de Sant Vicenç en un gran centro cultural, con la ampliación de la biblioteca y una sala pública de exposiciones.

El edificio, proyectado por el despacho Junquera Arquitectos, quiere representar "una percepción sorprendente en dos volumetrías como marca de identidad de los Juzgados de Manacor. Una propuesta arquitectónica, por otra parte, coherente con las condiciones climáticas de Mallorca, cerrada hacia el exterior y abierta hacia el interior en espacios protegidos, la tipología mediterránea de patios adecuada a las condiciones específicas de este edificio institucional".

Ahora, el problema será municipal. Y es que desde hace unos años el solar de la calle Pilar está ocupado por vehículos, herramientas y distinta maquinaria de la brigada local. Lo que hará que el Ayuntamiento de Manacor tenga que encontrar en poco tiempo un nuevo espacio antes de que acabe el año.