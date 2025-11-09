El mal estado del 20% de la vía obliga al tren a frenar e incurrir en retrasos

Los datos recopilados por Més per Mallorca a partir de los informes que mensualmente remite la empresa de mantenimiento de las vías a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) indican que aproximadamente la quinta parte de las vías del corredor ferroviario presentan un mal estado de conservación que incide de forma negativa en la prestación del servicio en forma de retrasos, ya que los trenes se ven obligados a reducir la velocidad en determinados tramos y ya no pueden cumplir el tiempo estipulado.

Según estos indicadores recogidos por la empresa de mantenimiento que inició su labor en junio de 2024, las líneas entre Palma y el Enllaç, por una parte, y entre el Enllaç y Manacor, por la otra, presentan importantes tramos de vía en los que los trenes están obligados a aminorar la marcha. Por contra, la empresa no reporta ningún incidente en la línea de metro de Palma ni en la línea que va desde la estación de enlace hasta sa Pobla, en los que no habría ningún tramo del tendido ferroviario en mal estado.

Según los datos facilitados por Més a partir de los citados indicadores, la línea que presenta un mayor porcentaje de vías con deficiente mantenimiento es la que va desde el Enllaç a Manacor. El pasado mes de septiembre, el último del que se disponen datos, había 9,6 kilómetros de los 30,3 que tiene la línea en los que los trenes deben reducir la velocidad, lo que representa casi el 32% del total de kilómetros de este corredor.

En la línea entre Palma y el Enllaç, con 33,8 kilómetros lineales que, si se tiene en cuenta el desdoblamiento de la vía, suman 67,7 kilómetros, el porcentaje del tendido ferroviario en mal estado alcanzó casi el 22% el pasado mes de septiembre, con un total de 14,8 kilómetros de vía en los que los convoyes deben reducir la marcha.

El factor más preocupante, según Més per Mallorca, de los datos facilitados por la empresa de mantenimiento es que desde que esta empezó su contrato, en verano de 2024, hasta la actualidad, no se aprecia una evolución positiva que refleje el trabajo de la compañía en la puesta a punto del tendido ferroviario. Al contrario, los datos arrojan una tendencia negativa.

Así, cabe destacar que en el caso de la línea Palma-Enllaç (67,7 kilómetros en total entre las dos vías) los indicadores mostraban en julio de 2024 que 11,7 kilómetros de vía (el 17,4% del total) presentaban limitaciones de velocidad y actualmente (septiembre de 2025) ya son 14,8 kilómetros (21,9%) los que obligan a los trenes a aminorar la marcha.

En la línea entre el Enllaç y Manacor (30,3 kilómetros de vía), en julio de 2024 se reportaron 6,2 kilómetros (20,6% del total) con limitaciones de velocidad, cuando en septiembre de 2025 ya se alcanzan los 9,6 kilómetros (31,9%).

«No hay ni un solo mes en el que baje el número de kilómetros con limitaciones con respecto al mes anterior», explica Ferran Rosa, diputado de Més per Mallorca, lo que indica que «el mantenimiento que se ha contratado no sirve para paliar el problema».

Tal y como denunció este diputado en sede parlamentaria, esta circunstancia implica la normalización de los retrasos en el servicio ferroviario. «Se puede entender que las vías estén en mal estado pero el horario actual es ficticio», explica Rosa, que insta a la empresa ferroviario a adaptar los horarios y las frecuencias actuales a la realidad que presenta el corredor. Además, también lamenta que desde hace días los paneles informativos ya no hablen de retrasos, sino de «tiempo estimado» para la llegada del tren, lo que se interpreta como una estrategia para ocultar la palabra ‘retraso’ ante los usuarios.

SFM dice que las vías están «mejor que nunca» pero quiere reforzarlas

La empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) asegura que la vía «no había estado nunca en mejor estado que ahora, excepto en el momento de su construcción original», como consecuencia del «refuerzo» que ha tenido que hacer en el mantenimiento del tendido ferroviario. SFM explica que en 2024 adjudicó el nuevo contrato de mantenimiento con la previsión de batear (estabilizar las vías) 15 kilómetros anuales de vía, aunque debido al «estado de degradación acumulado durante tantos años de bajo mantenimiento», finalmente ha sido necesario batear 66 kilómetros de vía, una «actuación de carácter extraordinario» para restablecer las condiciones óptimas de circulación.

Estos trabajos se han centrado en las líneas Palma-Inca y Palma-Manacor, porque la línea de sa Pobla ya fue bateada de forma íntegra en 2023 por la anterior empresa de mantenimiento, por lo que actualmente está en «buen estado».

La empresa ferroviaria destaca también que se ha incrementado el presupuesto de mantenimiento y que está previsto licitar de nuevo el servicio a finales de año o principios de 2025.

En relación a los informes internos a los que ha tenido acceso este diario, SFM afirma que las observaciones «responden al hecho de que las tareas de bateo intensivo se realizaron en junio, un periodo de temperaturas excepcionales que provocaron dilataciones y contracciones del carril antes de que la vía se consolidase completamente». «Una vez finalizado el calor estival, la vía se ha ido asentando, y en estos momentos solo se mantienen dos limitaciones de velocidad derivadas de trabajos puntuales todavía en ejecución», añade.

SFM considera «necesario» avanzar hacia «soluciones estructurales» para mejorar la «robustez de la infraestructura», por lo que «se propone trabajar en un proyecto de vía en placa (los carriles se asientan sobre una placa de hormigón en lugar del balasto tradicional) en el corredor Palma-Inca y en los tramos más críticos de las líneas de sa Pobla y Manacor» para "reducir mantenimientos futuros, aumentar la estabilidad y mejorar la fiabilidad del servicio".