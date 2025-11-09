Ferias
Gran afluencia en la Fira de Tardor de Marratxí
La Plaça de Sant Marçal se ha llenado de visitantes que han podido degustar la tradicional 'llet d'ametller'
La plaza de Sant Marçal ha acogido este domingo una nueva edición de la Fira de Tardor de Marratxí, que ha registrado una gran afluencia de público desde primeras horas de la mañana. La feria artesanal y de productos locales se ha concentrado en la misma plaza, donde casi la mitad de los estands correspondían a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que ha presentado una muestra de productos y expositores de cada una de las islas.
Uno de los espacios más visitados, como cada año, ha sido el dedicado a la degustación de la tradicional llet d’ametller. Los visitantes, además de saborear esta bebida típica, se han llevado de recuerdo el vaso de barro en el que se servía.
Ha llamado la atención la escasa representación de los alfareros de Marratxí, con la participación de un único artesano de Pòrtol. La visita de las autoridades ha estado amenizada por los xeremiers, que han aportado el ambiente festivo característico de esta cita otoñal.
