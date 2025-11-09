La Fira de Pollença llena las calles de arte, tradición y reflexión sobre un “futuro habitable”

Tras un sábado pasado por agua que obligó a suspender algunas actividades incluidas en el programa ferial, este domingo las calles de Pollença se han llenado de vida, colores y aromas de otoño con la celebración de la Fira, que ha acogido a un gran número de visitantes en una edición marcada por la 42ª Mostra d'Artesania y la conclusión del trienio “Amarar” con la exposición “Futur habitable”.

Por la mañana se ha llevado a cabo la tradicional recepción de autoridades, que han visitado después la degustación de cordero a cargo de la Cooperativa Pagesa de Pollença.

En la iglesia del Roser, la exposición “Futur habitable” ha invitado a reflexionar sobre cómo construir un modo de vida más consciente y respetuoso con el entorno. Distribuida entre el pabellón exterior, la iglesia y el claustro, la muestra ha sorprendido por su capacidad de integrar arte contemporáneo y pensamiento ecológico, cerrando con éxito el ciclo iniciado en 2023 bajo el lema “Amarar”.

A pesar del cambio de ubicación por las restricciones de la lengua azul, la feria campesina y de producto local ha mantenido su fuerza. Los puestos instalados en los alrededores del convento y de los Jardins de Joan March han ofrecido un recorrido por los sabores de la tierra, con catas, cocina de temporada y propuestas gastronómicas de productores locales. El tejido empresarial también ha recuperado su espacio en la Via Pollentia, reforzando la implicación del comercio del municipio en la cita.

Durante todo el fin de semana, la feria ha combinado artesanía, cultura y entretenimiento. En la Plaça Major, la música y las “furgotecas” han animado el ambiente; en el claustro, los talleres han acercado las técnicas artesanas a pequeños y mayores; y en la calle Major, una exposición ha rendido homenaje a los comercios históricos de la zona.