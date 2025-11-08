La resistencia a desaparecer de un histórico pub de Magaluf, el Prince William, impide la demolición total del Hotel Teix

La operación para derribar el Hotel Teix de Magaluf se ha encontrado con un imprevisto que ha obligado a cambiar los planes iniciales del Ayuntamiento de Calvià. En la parte inferior del alojamiento turístico se encuentra el Prince William, que, con 40 años de historia a sus espaldas, es un pub emblemático de Magaluf. La intención del Consistorio era demoler también este local anexo al hotel, pero no ha sido posible al no alcanzar un acuerdo con el empresario que lo gestiona.

El pub, por tanto, seguirá en pie, lo que previsiblemente obligará a alargar las labores de demolición del Teix para actuar con cuidado y no afectar la estructura de este mítico bar de la zona, según apuntan a este diario fuentes municipales. En el acto oficial de inicio de las obras, no se hizo ninguna referencia a la situación del Prince William, cuyos gestores ya han expresado públicamente su desacuerdo con las “formas” del Ayuntamiento.

Vea aquí las imágenes del derribo del Hotel Teix de Magaluf y del Hostal Colón de Peguera, en Calvià / Juan Luis Iglesias

En una publicación reciente en sus redes sociales, el negocio informó de que cerraría desde el lunes 3 de noviembre, con la intención de reabrir el próximo mes de diciembre.

“Lamentamos la forma en que el Ayuntamiento de Calvià ha gestionado la situación, pero, por desgracia, no podemos hacer nada al respecto. El cierre es necesario por motivos de salud y seguridad. […] Nuestro objetivo es reabrir en diciembre y les mantendremos informados sobre la evolución de la situación”, señalaba el comunicado difundido por el Prince William.

En esa publicación, se explicaba que "todo el personal" seguirá cobrando sus nóminas durante los meses en que esté cerrado por las obras en el Teix, al tiempo que se daba las gracias a los clientes del local "por una magnífica temporada de verano".

Príncipe Guillermo de Inglaterra

Como se explica en su página web, el Prince William fue nombrado así “en honor al príncipe William [Guillermo] cuando nació en 1982”. “Durante casi 40 años ha sido un lugar popular tanto para residentes como para turistas”, explican los responsables del establecimiento, que suele abrir todo el año. Con sus 16 pantallas de televisión, es un punto de encuentro para los amantes de las retransmisiones deportivas.

El conjunto que forman el Teix y el Prince William está ubicado en la calle Pinada de Magaluf, una vía transversal a Punta Ballena. El alojamiento turístico se construyó hace seis décadas, en los inicios del boom turístico, y cuenta con una superficie total de unos 2.500 metros cuadrados.

El hotel, situado a medio centenar de metros de la playa de Magaluf y cerrado desde hace varios años, disponía de unas 40 habitaciones y una capacidad cercana a las 80 plazas. Contaba además con una piscina exterior y varios locales situados a pie de calle.