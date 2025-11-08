Detectan altos valores de vitamina C en varias frutas de la isla

Un estudio sobre la fruta de variedades locales de Balears realizado por el Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera (IRFAP) ha detectado que el albaricoque inquer y el melocotón amarillo tardío destacan por su alto contenido en vitamina C.

El estudio, realizado por el IRFAP, en colaboración con la empresa hortofrutícola Agromart, avala la calidad nutricional y sensorial de frutas tradicionales casi desaparecidas del mercado en Balears, ha señalado la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado. La investigación, iniciada esta campaña, tiene como objetivo conocer el potencial nutritivo y sensorial de las variedades de frutales tradicionales de albaricoque, melocotón, manzana y ciruela, muchas de las cuales han desaparecido casi por completo del circuito comercial.

Para llevarlo a cabo han analizado frutas de variedades locales cultivadas en la finca de Sa Volta, en Porreres. Los primeros datos muestran que cada variedad tiene su propia "personalidad" y destacan los casos del albaricoque inquer y el melocotón amarillo tardío, por su alto contenido en vitamina C, con valores superiores a los establecidos en la Base de datos española de composición de alimentos (BEDCA).

Una imagen de la 'prunera de frare roig'. / Caib

De hecho, estas dos variedades podrían etiquetarse como fuentes de vitamina C, un nutriente esencial con funciones antioxidantes que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario. En cuanto a los azúcares, la ciruela de 'frare roig' y el albaricoque inquer sobresalen por su dulzor, y además la ciruela de 'frare roig' destaca también por su elevado contenido en fibra.

Gusto excelente

Además, las pruebas sensoriales iniciales, realizadas en colaboración con el grupo de investigación especializado en análisis sensorial del centro Aula Dei (Zaragoza), confirman que algunas de estas variedades locales destacan por su excelencia en el paladar. Entre las más valoradas se encuentra el albaricoque 'murtó', que ha obtenido la mejor puntuación global gracias a su textura firme, crujiente y dulce, prácticamente sin harinosidad.

La ciruela de plátano se ha percibido como una de las variedades más intensas en sabor y aroma, aunque también la más harinosa. En cuanto a los melocotones, la variedad de Sineu se ha mostrado menos ácida y muy dulce, logrando la mejor valoración global de su grupo.

Aunque el estudio aún está en curso, estos primeros datos indican que las variedades locales de Baleares tienen un gran potencial para competir con las líneas comerciales actuales en calidad, sabor y valor nutricional.