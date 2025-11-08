Justicia
El Ayuntamiento de Deià demandará a su exsecretario por el cobro indebido de más de 12.000 euros
El Consistorio quiere reclamarle la devolución de una cantidad que habría cobrado de forma indebida durante varios meses
El Ayuntamiento de Deià interpondrá una demanda judicial contra su exsecretario con el objetivo de reclamarle la devolución de una cantidad que habría cobrado de forma indebida durante varios meses. Según las estimaciones del consistorio, el importe supera los 12.000 euros, percibidos en concepto de un plus que el Ayuntamiento considera irregular.
Fuentes municipales explican que los servicios económicos del consistorio han calculado los importes que el exfuncionario habría percibido indebidamente, lo que podría constituir un caso de apropiación indebida de fondos públicos.
Los hechos que deberá dirimir un tribunal se remontan a hace unos meses, cuando el entonces secretario habría modificado la tabla salarial del Ayuntamiento para aumentar su propia remuneración. Esta situación se habría producido en la recta final del mandato de Lluís Apesteguia como alcalde de Deià.
Inusual gasto de personal
El supuesto incremento salarial fue detectado después de que el actual alcalde, Joan Ripoll, asumiera el cargo, al observarse un inusual aumento en el gasto de personal. Inicialmente, Ripoll intentó resolver el conflicto mediante la mediación del Consell de Mallorca y, posteriormente, a través de la gestoría que tramita las nóminas municipales. Sin embargo, ante la falta de resultados, el Ayuntamiento ha decidido acudir a la vía judicial para exigir la devolución del dinero presuntamente cobrado de manera indebida.
El exsecretario ya no forma parte de la plantilla municipal. En su lugar, se ha incorporado recientemente una secretaria de carrera que ha continuado investigando este y otros asuntos administrativos en los que intervino su predecesor.
