Unos inversores promueven 19 instalaciones de baterías en Camp de Mar, con un presupuesto de unos 35 millones de euros

Unos inversores promueven un gran proyecto energético en la localidad de Camp de Mar, en Andratx, con un presupuesto total de unos 35 millones de euros. El Govern tramita actualmente la iniciativa. La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo (PP), ya ha mantenido una reunión con representantes de los promotores y asegura que serán unas instalaciones sin impacto medioambiental y que contribuirán a garantizar el abastecimiento energético en caso de apagón.

El mes pasado, la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del Govern abrió el trámite de información pública para la solicitud de autorización administrativa previa, declaración de impacto ambiental y reconocimiento de interés industrial estratégico de este conjunto de proyectos de almacenamiento de energía con baterías (BESS). Todos ellos se ubicarían en las inmediaciones de la actual desaladora de Camp de Mar, que está al lado de la autovía Palma-Andratx.

El proyecto se ubicaría en las inmediaciones de la actual desaladora de Camp de Mar, según fuentes municipales / Google Maps

El proyecto, que oficialmente se conoce como agrupación ‘Andratx’, incluye un total de 19 instalaciones independientes bajo diferentes denominaciones comerciales —como BESS Capella, BESS Polaris, BESS Sirius y BESS Tucana— promovidas por diversas sociedades vinculadas (Capella Batteries SL, Polaris Batteries SL, Sirius Batteries SL y Tucana Batteries SL).

Almacenamiento de energía

Las siglas de BESS equivalen al concepto en inglés de Battery Energy Storage System, que significa sistema de almacenamiento de energía con baterías. Este tipo de sistemas permiten almacenar energía eléctrica y devolverla a la red cuando hace falta. De ahí el argumento destacado por la alcaldesa Gonzalvo de que se garantizaría el suministro eléctrico “incluso en caso de apagón”.

Las instalaciones están previstas en el polígono 8, parcela 29 de Andratx, y suman una potencia acumulada estimada superior a los 80 megavatios (MW) y una capacidad total de almacenamiento de más de 300 megavatios hora (MWh).

Los sistemas serán del tipo ‘stand-alone’, es decir, unidades de almacenamiento aisladas que se conectarán a la red eléctrica mediante infraestructuras de media tensión y líneas de evacuación propias, según la información recabada del anuncio oficial en que sale a información pública.

El presupuesto conjunto de los proyectos supera los 35 millones de euros, con inversiones que oscilan entre 1,1 y 3,5 millones por instalación, según su capacidad.

Periodo de alegaciones

El anuncio de la Conselleria de la apertura del trámite de información pública salió en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOIB) del pasado 25 de octubre. Desde el día siguiente de su publicación, se abrió un periodo de 30 días hábiles para formular alegaciones por parte de posibles propietarios afectados por la ejecución de las obras o de cualquier otro interesado.

Los proyectos y el estudio de impacto ambiental se pueden consultar en la sede electrónica de la dirección general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en el apartado de exposición pública de proyectos en trámite.

Según datos recabados del Catastro, en la parcela objeto del proyecto, por lo que se refiere a las construcciones existentes, hay usos de vivienda (con una edificación de 146 metros cuadrados), deportivo (35 metros cuadrados) y agrario (20 metros cuadrados). La parcela, en total, tiene una superficie de 138.420 metros cuadrados.

De acuerdo a la información que contiene su ficha catastral, hay también 2.360 metros cuadrados de tierra arable; 8.306 metros cuadrados de superficie ocupada por pino carrasco (pinus halepensis); 2.045 metros cuadrados de matorral y 98 metros cuadrados de terreno improductivo.