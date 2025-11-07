Inca muestra los vestigios de su pasado islámico

El Museu del Calçat i de la Indústria acogió este pasado jueves por la tarde la inauguración de la exposición ‘De la terra a la Història. Descobrint l’Inca islàmica’, que podrá visitarse hasta el próximo 30 de noviembre.

Se trata de una muestra que exhibe una recopilación de las piezas cerámicas de origen islámico que afloraron durante la ejecución de unas obras municipales el pasado año 2023 y que han ayudado a ampliar los conocimientos alrededor de esta etapa histórica y su legado. “Una exposición que permite descubrir la vida cotidiana de la sociedad andalusí a partir del material cerámico encontrado en Sant Francesc”, explica el Ayuntamiento de Inca respecto a esta “muestra única”, la primera de esta relevancia que se lleva a cabo en la Part Forana de Mallorca.

Los fragmentos que forman parte de la exposición aparecieron a principios del año 2023 durante las obras de mejora que el Ayuntamiento realizaba en algunas calles del centro, en cuyo subsuelo afloraron antiguos pozos en cuyo interior se hallaron trozos de cerámica de procedencia islámica. El mayor hallazgo se produjo en la calle Rector Rayó, durante unas excavaciones para renovar las canalizaciones de servicios, una actuación que formaba parte de un proyecto más amplio para conectar el centro de la ciudad con la barriada de Sant Francesc.

La arqueóloga Magdalena Sastre, en el centro, explica algunos aspectos de la muestra. A su derecha, el alcalde Virgilio Moreno. / Ajuntament

A raíz de estos hallazgos se pudo determinar que en la calle había mucha actividad de cerámica y que los pozos que estaban enterrados, originariamente usados, previsiblemente, para almacenar el grano, se utilizaron en última instancia para depositar fragmentos de cerámica defectuosa. Los fragmentos van desde la época islámica hasta el siglo XVII. Elementos históricos que confirman el esplendoroso pasado alfarero de la ciudad de Inca, que contó con un gremio propio que abastecía de cerámica a buena parte de la isla.

La arqueóloga Magdalena Sastre, que ayer explicó a los presentes la importancia de las piezas que componen la muestra, explicó en su día que la hipótesis más probable es que los diferentes pozos fueran un ‘femer’ para depositar piezas descartadas. “Lo interesante es que podemos ver todo el proceso de producción de la vajilla, han aparecido piezas sin decorar y otras ya terminadas”, apuntó durante el proceso de limpieza y clasificación de los materiales, un hallazgo de tal magnitud que el Ayuntamiento tuvo que reclutar a voluntarios para participar en las tareas de inventariado.