Inca invita a toda Baleares a participar en el Dijous Bo

El Ayuntamiento de Inca ha invitado a la ciudadanía y a las instituciones de Baleares a participar en el Dijous Bo, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre. El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha encabezado la comitiva de fiestas que este viernes ha visitado el Consolat de Mar, el Consell de Mallorca y el Parlament para explicar la programación de la considerada como la "gran feria" de Mallorca. En primer lugar, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la comitiva ha visitado el Consolat de Mar, donde han sido recibidos por la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Durante la recepción, y como símbolo de la invitación a participar en la festividad, Moreno le ha hecho entrega de una copia del cartel promocional de este año, obra del diseñador gráfico Pedro Agüera, y una cesta con productos típicos del municipio.

"Es un placer y una alegría poder, un año más, recibiros en el Consolat para dar la bienvenida a uno de los días más queridos y esperados de nuestro calendario: el Dijous Bo, la feria de las ferias", ha escrito Prohens en su cuenta de la red social X. La presidenta autonómica ha señalado que durante la festividad Inca "se convierte en el centro de Mallorca y de Baleares" para celebrar la tradición, la cultura y la identidad.

Además, ha destacado que la edición de este año coincide con el 150 aniversario de la llegada del ferrocarril a Inca, "un hecho que transformó la ciudad", y ha animado a los asistentes a hacer uso de este transporte.

En el Consell

La delegación 'inquera' se ha desplazado después a la sede del Consell de Mallorca, donde ha sido recibida por su presidente, Llorenç Galmés.

El líder insular, Moreno y el cronista honorario de Inca, Gabriel Pieras, han dirigido unas palabras a los asistentes. Galmés también ha recibido el cartel y varios obsequios.

"El Dijous Bo es un gran escaparate de nuestro talento local, del sector agrícola, ganadero, artesanal y, este año también, del sector náutico. Una expresión de nuestra identidad", ha dicho el presidente del Consell.

Por último la comitiva ha acudido al Parlament, donde ha sido recibida por sus vicepresidentes, Mauricio Rovira y Mercedes Garrido, quienes también han sido agasajados con productos locales.