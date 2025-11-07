Felanitx aprueba la demolición de varios edificios en ruina en Es Sindicat

El Ayuntamiento de Felanitx ha aprobado la concesión de la licencia urbanística que permitirá la demolición de varios edificios en estado de ruina situados en Es Sindicat de Felanitx. La actuación ha sido impulsada por el Consell de Mallorca, propietario del conjunto y de los terrenos donde se ubican las estructuras.

El proyecto cumple con las normas urbanísticas vigentes y tiene como objetivo eliminar construcciones añadidas que no forman parte del edificio original de Es Sindicat. En concreto, se procederá al derribo de dos pequeñas estructuras situadas junto a la rotonda de la ronda de circunvalación.

Estas estructuras, construidas en hormigón armado y ajenas al diseño original, cuentan con tres pilares de 30x30 centímetros y una viga del mismo tipo, alcanzando una altura aproximada de cuatro metros y una longitud de catorce. Además, se retirará un pavimento de hormigón de unos 118 metros cuadrados.

En estado de ruina

El presupuesto previsto para la intervención asciende a 7.500 euros, y no implica ninguna modificación de los parámetros urbanísticos existentes, dado que las edificaciones afectadas se encuentran en estado de ruina y carecen de valor patrimonial. Con esta actuación, se pretende mejorar la seguridad y la integración paisajística de la zona, eliminando elementos constructivos deteriorados y en desuso.